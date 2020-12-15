Türkiye ve Afganistan arasında imzalar atıldı

9 Aralık 2020 Çarşamba günü, Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Temsilcileri Ankara’da bir araya geldi. Temsilciler arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında Askerî-Mali İş Birliği Anlaşması ve Mali Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.

Söz konusu anlaşmaya göre Türkiye’nin, önümüzdeki beş yılı kapsayan süreçte, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri (ANDSF) için 100 milyon Türk Lirası (yaklaşık 13 milyon ABD doları) tutarında askerî teçhizat yardımı yapması planlanıyor.

Afganistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmeye göre, Türkiye’nin daha önce bu programlar için yıllık bazda yaklaşık bir milyon dolarlık bir kaynak sağladığı ifade ediliyor. Bahse konu yeni anlaşmalar ise, ANDSF’nin önümüzdeki beş yıllık süreçteki ihtiyaçlarını ele alan yardımı, yıllık yaklaşık üç milyona çıkarıyor.

Afganistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda Afganistan tarafının, Türkiye’ye söz konusu yardımla ilgili teşekkürlerini sunduğu aktarıldı. Anlaşmayla ilgili bilgilendirmenin de yer aldığı paylaşım şu şekilde:

Söz konusu paylaşımda yer alan bilgilendirmede, "Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti, ANDSF’ye sağladığı bu cömert yardım için kardeş Türkiye Cumhuriyeti’ne içten teşekkürlerini sunar. Bu taahhüt, Türkiye’nin Afganistan’daki NATO Misyonu dışında uygulamakta olduğu Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine verdiği kararlı ve uzun vadeli desteği pekiştirmektedir" ifadeleri yer aldı.