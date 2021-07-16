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Siyaset Türkiye ve ABD arasında kritik temas
Siyaset

Türkiye ve ABD arasında kritik temas

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 19:33:00 -
Türkiye ve ABD arasında kritik temas

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkilerin seyri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi marjında gerçekleşen pozitif görüşme sonrası yapıcı ve stratejik iş birliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Türkiye'nin bölgesel konularda ve küresel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası toplumla iş birliği içinde çabalarını sürdürmekte kararlı olduğu ifade edildi.

 

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