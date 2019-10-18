0553 313 94 23

Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlara 120 saat ara verilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Türkiye'den bilgi almayı bekliyoruz" dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 11:24
Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlara 120 saat ara verilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Türkiye'den bilgi almayı bekliyoruz" dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:24
  1. Dimitriy Peskov
  2. Kremlin

YORUM YAZ

  • BekirBekir1 sa önce
    Buna anlasma denemez Trump tehdit etti ve emretti, erdogan da boyun egdi kendimizi kandirmiyalim.
  • YemezlerYemezler1 sa önce
    Suriye sınırımıza Rus askerleri yerleşsin miş... Çakall.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsrail medyası kan ağlıyor: Türkiye istediğini aldı
  1. İsrail medyası kan ağlıyor: Türkiye..
  2. El Chapo'nun oğlu yakalandı, Meksika..
  3. Kayseri'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
  4. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9..
  5. Trump'ın densizliğine Türkiye'den..
  6. TBMM Başkanı'ndan operasyon açıklaması!
  7. İşte Türkiye-ABD görüşmesinin detayları
  8. Trabzonspor scout ekibi takibe aldı!..
  9. Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu
  10. Niğde'de feci kaza! 13 yaralı
  11. Anlaşma sonrası sınıra Giresun'dan..
  12. En çok iş ilanı ‘bilişim sektörü’nde
  13. Ahmet Kocaman kimdir? Meteoroloji..
  14. Fenerbahçe'den ses getirecek transfer..
  15. Sabancı Vakfı’dan 159 projeye 23..
  16. ABD ile varılan anlaşma sonrası..
  17. Ergün Güler kimdir? Meteoroloji Genel..
  18. ABD'de yaprak dökümü! Ayrılığı Trump..
  19. Abdüllatif Şener’den akıllara ziyan..
  20. Beşiktaş başkan adayından Talisca..
  21. Yumurta üreticileri rotayı Afrika’ya..
  22. Vatandaştan içimizdeki hainlere cevap:..
  23. KOBİ’ler e-ticaret ile atağa kalkıyor
  24. Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri..
  25. Tokat gibi sözler: Türk ordusu Alman..
  26. Mezat çetesine operasyon! Çok sayıda..
  27. Kahramanmaraş'ta orman yangını! 10..
  28. MediaMarkt’ta İPhone 11 mesaisi!
  29. Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş..
  30. Enerjisa Enerji’de bayrak değişimi
Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
James Jeffrey ağzındaki baklayı çıkardı!
James Jeffrey ağzındaki baklayı çıkardı!
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı

Günün Karikatürü

17 Ekim 2019
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap