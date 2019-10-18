Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlara 120 saat ara verilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Türkiye'den bilgi almayı bekliyoruz" dedi.18 Ekim 2019 Cuma 11:24
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlara 120 saat ara verilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Türkiye'den bilgi almayı bekliyoruz" dedi.
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