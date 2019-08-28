Türkiye Varlık Fonu’ndan İFM’ye stratejik yatırım

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Müdürü Zafer Sönmez, İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) stratejilerinin ikinci basamağında olan Türkiye’nin stratejik ve vizyoner projelerine katkıda bulunma amacıyla hareket ettikleri bir proje olduğunu söyledi. Sönmez, “Türkiye için stratejik önemi olan İstanbul Finans Merkezi projesine, sadece emlak tarafında değil, mevzuat ve regülasyonların oluşturulması ve ekosistemin kurulması anlamında da hareket kazandırmak istiyoruz. İstanbul’un jeopolitik ve finansal önemini tekrardan global arenada göstermemiz gerek” dedi. Sönmez, bugün Türkiye’de İslami finansmanın ağırlığının yüzde 5’ler seviyesinde olduğunu aktararak, bu oranın yüzde 20-25’ler seviyesine gelebileceğini, benzer bir başarı örneğinin Malezya’da bulunduğunu kaydetti.