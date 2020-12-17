Türkiye Varlık Fonu CEO'su Sönmez: "Türkiye Sigorta 5 yılda bölgede önemli bir oyuncu olacak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez, Türkiye'nin yerli ve milli bir markasının bölgesel bir lider olacağı yol haritasına başladıklarını belirterek, "Türkiye Sigorta 5 yıl içerisinde bölgede önemli bir oyuncu olacaktır." dedi.

Sabah Gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları" kapsamında "Sigorta Paneli" gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Sönmez, Türkiye'de tasarrufların genelde finansal sistemin dışında olduğunu, bu paranın finansal sisteme sokulması gerektiğini belirterek, bunun için en önemli sektörlerden birisinin "sigortacılık" olduğunu bildirdi.

Varlık Fonu olarak Türkiye'deki sigorta alanını çok önemli gördüklerini vurgulayan Sönmez, finansal sektörün yüzde 95'inin bankacılıktan oluştuğunu, bunun sağlıklı olmadığını, insanların sigorta ve İslami finansman alanlarına yönelmeleri gerektiğini anlattı.

Sönmez, devletin de bu stratejik sektörde Türkiye Sigorta ile bir oyuncu olarak piyasayı daraltmanın aksine genişlettiği bir oyun içerisinde olduğunu söyledi.

Türkiye'de sigorta şirketlerinin borsada daha fazla yer alması ve derinleşmesi gerektiğini aktaran Sönmez, bu sayede yaşanacak değer artışından bahsetti.

Sönmez, "Artık büyük düşünmenin zamanı. Küçük düşünerek bir yere gidemeyiz. Türkiye'nin buradan yerli ve milli bir markasının bölgesel bir lider olacağı yol haritasına başlamış bulunmaktayız. Türkiye Sigorta 5 yıl içerisinde bölgede önemli bir oyuncu olacaktır. 10 yıllık bir perspektifte de önemli liderlerden olacaktır." dedi.





- "Sigortacılıkta büyük adımlar atıyoruz"





Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak bölgesel lider olma hedefine kilitlendiklerini söyledi.

Kısa süre içerisinde 6 şirketin bir araya gelerek çok güçlü ve piyasa yapıcı lider bir şirkete dönüştüğünü dile getiren Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yaparken sektörde ve dünya örneklerinde görünen yönüyle küçülürsünüz, pazar payı kaybedersiniz, karlılığınız azalır. Biz ne pazar payı kaybettik, ne karlılığımızda ne de büyümemizde azalma oldu. Tam tersine şirketlerin hepsi geçmişe göre performanslarında rekor kırarak birleşme gerçekleşti. 2 bin 600 kişi bu birleşmede büyük özveriyle çalıştı. Sektörün öncüsü olmak, piyasa yapıcı rolle yeni teminatlar üretmek konusunda çok büyük bir cesaretle hızla işimize başladık.

Benli, eskisine göre daha çok ve daha çeşitli teminatlar verdiklerini kaydederek, bu alanda büyük adımlar attıklarını anlattı.

Sigorta sektörünün kredi mevduat düzeyinden yatırım tasarrufa geçilmesinde anahtar rol oynayacağını kaydeden Benli, sigorta sektörünün çok önemli faydalarının bulunduğunu, bireysel emeklilik ve hayat sigortalarında biriken fonların dolaylı olarak finansın ve Türkiye ekonomisinin büyümesine ivme kazandırma anlamında destek olduğunu bildirdi.





- "Sigorta sektörü bu yıl yüzde 21 büyüyecek"





Benli, Türkiye'nin sigortacılıkta istediği sıralamada olmadığını belirtirken son yıllarda çift haneli büyüdüklerini, bu yıl yüzde 21'lik bir büyüme olduğunu, BES'te bu oranın yüzde 24 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Türkiye'de sigorta sektöründe güçlü bir yapı oluşması için her geçen gün büyük adımlar atıldığını dile getiren Benli, şu açıklamalarda bulundu:

"Sigortacılıkta önümüz açık. 2021'de İslami finans değerler zincirinin ayrılmaz bir parçası olan katılım sigortacılığının önemli bir fırsat alanı olacğaını düşünüyorum. Şu anda toplam sigorta sektöründen aldığı pay yüzde 5. Çok hızlı, yüzde 70'in üzerinde büyüyor ancak yeterli değil. Bunun için de hem yeni kurulan şirketlerle hem yeni ürünlerle hızlı büyüme sağlanacak. Konvansiyonel ürünlerin hemen hemen hepsinin katılım sigortacılığı için de geliştirilmesi söz konusu. Böylece bugüne kadar İslami hassasiyetler nedeniyle sisteme girmemiş yeni bir potansiyel sektör için bekliyor. Yeni ürünlerin geliştirilmesiyle orada hızlı bir atılım olacak."





- "Sigortacılık sektörü pandemi sürecini başarılı atlatıyor"





TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, eksperin her zaman sigortalının ve sigorta şirketinin arasında bir terazi ve denge görevi üstlendiğini belirterek, bu mesleğin yüz yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Eksperin sadece risklerin hasar tespitini yapan, neden ve niteliğini belirleyen bir konumda olmadığını, şu anda ilişki yönetimi ve süreç yönetimi noktasında da önemli bir noktaya geldiğini dile getiren Erdem, "İnsan ihtiyaçlarındaki, isteklerindeki, taleplerindeki süreklilikler ve belirsizlikler bizim ekspertiz süreçlerinin evrilmesine neden oluyor. Daha çok sigortalıların ihtiyaçlarının analiz edilmesi, belirlenmesi, onların iletişim ve ilişki yönetiminin sağlanması noktasın da eksperlerimiz ciddi bir operasyon süreci içerisindeler." dedi.

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, bu süreçte acentesiyle, brokeriyle, sigorta şirketleriyle ve eksperleriyle özverili çalışmalar yaptıklarını kaydederek, sigortalıların sektöre olan güveninin sarsılmaması açısından ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

Korkut, "Sektörün bu süreçteki sınavı da başarıyla atlattığına inanıyorum. Sağlık sigortalarında teminat kapsamı dışında olan Kovid-19 riskinin de alınan ortak kararla teminat kapsamına alınması sektöre duyulan güveni bir adım ileriye taşımıştır." yorumunu yaptı





- "Pandemi Türkiye'nin sigorta potansiyelini artıracak"





Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, sektörde pek çoğu devrim niteliğinde değişiklikler olduğunu anlattı.

Gürsoy, "Sigortacılık sektörü bugün ülkenin ekonomi gündeminde çok daha üst sıralarda yer alıyor. Büyük bir önem atfediliyor. Sektörümüzün ekonomiye olan katkısı, kendisinden beklenilen fonksiyonu yerine getirebilmesi açısında çok önemli dönemden geçiyoruz. Bu dönüşüm ve değişimin en önemli unsurlarından bir tanesi de SEDDK'nın kurulmuş olması." açıklamasında bulundu.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Serpil, pandeminin sigortalı ve risk algısında önemli bir nokta sağladığını söyledi.

Serpil, "Bunun ileride çağdaş unsurları da devreye sokarak, ciddi bir şekilde Türkiye'nin sigorta potansiyelini artırılabileceğine inanıyoruz." dedi.

