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Siyaset Türkiye uzaya çıktı CHP hala değişmedi! 'Laiklik günü' istedi İslam'ı hedef aldı
Siyaset

Türkiye uzaya çıktı CHP hala değişmedi! 'Laiklik günü' istedi İslam'ı hedef aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 21:58:00 - 2024-02-29 22:06:56
Türkiye uzaya çıktı CHP hala değişmedi! 'Laiklik günü' istedi İslam'ı hedef aldı

Türkiye, AK Parti hükümeti sayesinde uzaya ilk astronotunu göndermesinin hemen ardından 5. nesil savaş uçağı KAAN ile dünyanın ilk dört ülkesi arasına girerken, CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, İslam dinini 'gericilik' ifadeleriyle hedef alarak 3 Mart'ın 'Laiklik Günü' olmasına dair TBMM'ye kanun teklifi sundu.

AK Parti hükümeti, savunma sanayinde Türkiye'ye altın çağını yaşatıp ilk Türk astronotu uzaya gönderirken; vatandaşa hizmeti bırakan belediyelerinin işi gücü heykel dikmek olan CHP ise 'laiklik' üzerinden Kemalist seçmeninin gözünü boyamaya devam ediyor.

5. nesil savaş uçağı KAAN ile dünyanın ilk dört ülkesi arasına girerek uluslararası medyada başarısı konuşulan Türkiye'de, İslam dinine düşmanlık olarak kullanılan 'laiklik', CHP'nin gündeminden düşmüyor.

CHP'den 'laiklik' çığıtkanlığı!

Dünyada sadece Türkiye'nin anayasasında 'değiştirilmesi bile teklif edilemez' bir madde olarak yer alan laikliğin, ülkede kutlanması gerektiğini savunan CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen,  3 Mart Devrim Yasaları’nın kabul edildiği günün, ‘Laiklik Günü’ olmasına yönelik TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.

Öztürkmen İslam'ı hedef aldı

Laiklik üzerinden İslam'ı hedef alan Öztürkmen, "Gericiliğe geçit vermeyeceğiz, laikliği savunacağız" ifadelerini kullandı.

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