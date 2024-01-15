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Teknoloji Türkiye uzaya çıkıyor: Uzay ne işimize yarayacak?
Teknoloji

Türkiye uzaya çıkıyor: Uzay ne işimize yarayacak?

Yeniakit Publisher
2024-01-15 22:28:00 -
Türkiye uzaya çıkıyor: Uzay ne işimize yarayacak?

Türkiye'nin, "ilk insanlı uzay misyonu" olacak fırlatmaya artık sayılı saatler kaldı. İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Türkiye Uzay’da neler yapacak?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

9 Şubat 2021'de "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" sloganıyla Türkiye'nin Milli Uzay Programı başladı. Programda belirlenen 10 hedef içerisinde bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi de bulunuyordu. Seçmeler ve titiz çalışmaların ardından İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı oldu. İkinci uzay yolcusu olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever'in nisan ayında uzaya gönderilmesi planlanıyor.

ABD, Florida'dan yapılacak fırlatma işlemi ile Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de, İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı uzaya çıkacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye'nin uzay hedeflerinde bir ilk gerçekleşecek.

TÜRKİYE NE DENEYLER YAPILACAK?

Uzay istasyonunda deneylerde yapılacak. Üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan deneyler, Türkiye Uzay Ajansı ( TUA) ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi.

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney, uzayda gerçekleştirilecek.
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MİYOKA deneyi’de mikro yerçekimi ortamında yapılacak, kurşunsuz lehimleme deneyiyle uzay istasyonunda elektronik kart üzerine kurşunsuz bileşen montajı gerçekleştirilecek.

"ALGALSPACE" deneyiyle uzayda, Antarktik ve ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verileri karşılaştırılacak. Böylece, literatürde ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiş olacak. Uzayda algler karbondioksitten oksijen rejenerasyonu, ek gıda temini, su iyileştirme, yaşam destek alanlarında kullanılmak amaçlarıyla araştırılacak.

Deney kapsamında, dünyada sadece Tuz Gölü’nde yayılış gösteren ve yüksek tuzlu ortamlara dirençli bir bitki olan “Schrenkiella parvula”nın mikro yerçekimi (çok zayıf yerçekimi) altında yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı sürdürüp sürdüremeyeceği araştırılacak.

İKİNCİ BÜYÜK ADIM AY YÜZEYİNE İNMEK

Programda yer alan Ay'a ilk temasın sağlanması hedefi içinse çalışmalar ise hızla sürüyor. Ayrıca yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Türkiye’nin hedefinde başlıca; Ülkeye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilmesi, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurulması, uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yapılması ve bu alanda yetkinliğin artırılması ana hedefler arasında bulunuyor.

Böylece Türkiye, 600 milyar dolara erişen ve hızla 1 trilyon dolara çıkması öngörülen uzay ekonomisinden pay alma için gelecek nesillere önemli bir adım bırakıyor.

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