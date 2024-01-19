Türkiye uzaya çıkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi ana ilişkin video mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan “İlk İnsanlı Uzay Misyonu” kapsamında bir video mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına Türkiye Yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz.
Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz. 2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz milli uzay programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz."
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