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Gündem Türkiye Uzay Ajansı’ndan önemli adım!
Gündem

Türkiye Uzay Ajansı’ndan önemli adım!

Türkiye Uzay Ajansı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile önemli bir protokole imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 15:47:00 -
Türkiye Uzay Ajansı’ndan önemli adım!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Milli Uzay Programı kapsamında projeler yürüten Türkiye Uzay Ajansı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile önemli bir protokole imza attı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede AYBÜ ile TUA arasında uzay ve havacılık çalışmaları konulu önemli bir protokole imza atıldı. Protokol ile uzay ve havacılık çalışmaları alanında uzmanların eğitimi noktasında AYBÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile TUA arasında lisansüstü akademik iş birliği yapılması kararlaştırıldı” ifadeleri kullanıldı.

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