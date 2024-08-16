Türkiye üretti! İHA'lar veya savaş uçağı yoksa çok kritik bir nokta... Füze ve termal kameralarda kullanılıyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde özellikle savunma sanayinde kullanılan kızılötesi optik bileşenlerin üretimi ve kaplaması yapılıyor.

Savunma sanayine yönelik üretim yapan merkezde optik tasarım, üretim, kızılötesi ve sert karbon kaplama işlemleri yürütülüyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, AA muhabirine, optik ince film tasarım ve kaplama merkezinin yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçtiğini söyledi.



Merkezin, termal kameraların optik bileşenlerinin üretilmesi amacıyla kurulduğunu belirten Kul, üretimden sonra da optiklerin ince film kaplamasının da yine merkezde yapıldığını ifade etti.

ASELSAN Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO), ROKETSAN ve savunma sanayine yönelik özel şirketlerden siparişler almaya başladıklarını ifade eden Kul, merkezin yatırım maliyetinin ise yaklaşık 3 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yatırımda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Destekleme Vakfı ve özel müteşebbislerin desteğini aldıklarını anlatan Kul, "Buradaki amaçlardan biri de öğrencilere uygulama alanları oluşturmaktır. Hem ülkenin ihtiyacı olan optik bileşenlerin üretimini gerçekleştirmek hem de öğrencilere bu alanda yetkinlik ve kabiliyet kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır." dedi.

"ÜLKEMİZİN GÖZ BEBEĞİ SAVUNMA ŞİRKETLERİNE HİZMETLERİMİZ OLDU"

Kul, merkezin savunma sanayi için büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin özellikle savunma sanayinde ihtiyaç duyduğu bazı optik bileşenlerin hem tasarlanması hem de üretimiyle alakalı işlerin gerçekleştirildiği bir merkez. Ülkemizin göz bebeği savunma şirketlerine hizmetlerimiz oldu ve olmaya devam edecek. Kaplamalarımız 3-5 mikron dalga boyu bölgesindeki geçirgenliği sağlayabilmektedir. Dünyanın her yerine bu ürünü satabilirsin anlamına gelmektedir. Muharebe şartlarında veya kullanım ortamlarında optik bileşenin, optiğin çizilmesi veya hasar görmesini önleyici elmas benzeri kaplama işlemi yapılmaktadır. Böyle bir tesis ülkemizde iki yerde bulunuyor. Biri Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde, diğeri ise ASELSAN MGEO'da bulunmaktadır. Biz insan kaynağı yetiştirme anlamında da ülkemize bir katkı sağlıyoruz. Hem de ülkemizin ihtiyaç duyduğu bazı ürünleri de üniversite bünyesinde üretmiş oluyoruz."

"ÇOK KRİTİK BİR NOKTAYA PARMAK BASMIŞ OLDUK"

Üretilen ürünlerin füzelerde ve termal kameralarda kullanıldığını dile getiren Kul, "İHA'nız veya savaş uçağınız var ama bu tür kamera sisteminiz yoksa kör demektir. Yani kamera sistemi olmadan, görüntüyü almadan uçurmanın bir anlamı yok. Biz de burada aslında çok kritik bir noktaya parmak basmış olduk." diye konuştu.

Sivas'ın optik üs olma yolunda ilerlediğini ve ASELSAN Hassas Optik Fabrikası'nın tamamlayıcısı olduklarını vurgulayan Kul, "Optik alanında kümelenmede bir adım daha ileriye gitmiş olduk. Sivas optik alanında bir kümelenmeye gidiyor. Akademi tarafı ve termal kameraların optik tasarımının eksikliği vardı, bu açığı da üniversitemiz kapatmış oldu. Burayı daha da ileriye götüreceğiz, başka projelerimiz de var, adım adım ilerliyoruz. Günde 300 optik bileşenin burada ince film kaplamasını gerçekleştirebiliyoruz. Sivas, ülkede bu alanda söz sahibi olacak bir şehir haline gelmiş oldu." ifadelerini kullandı.