Türkiye, umut ve örnek oluyor

Buğra Kardan

17. MÜSİAD EXPO bugün CNR Expo İstanbul’da kapılarını açıyor. Bu yıl “Meselemiz Türkiye” sloganıyla gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO kapsamında Türkiye’yi, bölgeyi ve dünya ekonomisini ilgilendiren pek çok gündem maddesinin konuşulduğu uluslararası bir fikir platformu olan 22. International Business Forum (IBF) da bu kapsamda dün gerçekleştirildi.

Ana teması “Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet” olan IBF Kongresi’nin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Çok pozitif bir kasım ayı tablosu göreceğiz. Türkiye, umut ve örnek olmaya devam ediyor” dedi.

Sermayedarlara güvence

Bakan Albayrak şunları söyledi: “Türkiye sahip olduğu irade ile daha da güçlenerek yoluna devam etmektedir. Ekonomimiz. normalleşme sürecine girmiştir. Yeni Ekonomik Program’ın ortaya koyduğu hedefler son çeyrekte kendini göstermeye başladı. Bütçe gelirlerimiz, programda yer alan beklentilerimizin de üzerine çıkacak noktada iyi bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu noktada, 630,5 milyar liralık vergi geliri beklentimiz aynı şekilde devam ederken, vergi dışı gelirlerde de 119 milyar lira hedefinin üzerine çıkacağımızı bekliyoruz. Reel ekonominin ve bankaların güçlendirilmesine ve bütçe disiplinine devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele alanında mobilya, otomotiv, beyaz eşya gibi birçok sektörden olumlu sinyaller alıyoruz. Ekim ayında rekorlar kırabiliriz. Kurdaki şokları ve belirsizliği geride bıraktık. Çok pozitif bir Kasım ayı tablosu göreceğiz. Güvenli yatırım iklimini güçlenerek emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye ile ticaret yapan tüm sermayedarlar ülkemizin desteği ve güvencesi altındadır. Hem Türkiye’nin hem paydaşlarının kazandığı Adaletli Yatırım İklimini destekleyecek ve değer üreteceğiz. Türkiye bölgesi için umut ve örnek olmaya devam edecektir.”

“Para araç iken amaç haline geldi”

Amerikan Dolarının küresel ekonomideki konumunun masaya yatırılarak, alternatif para birimleri ve sistemleri üzerine yoğunlaşılan konferansta konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Para, araç iken bugün amaç haline geldiği için para sistemlerinin tekelleşmesi sonucu çoğulculuktan ve adaletten uzaklaşmıştır. Global refah adına sürekli kaybetme halindeyiz” dedi.

‘Adil bir model’ vurgusu

Kaan, şunları söyledi: “Üreten, çoğalan bir ekonomik sistemden uzaklaştık. Para bugün tüm parametrelerin önüne geçmiştir. Adil bir model geliştirmediğimiz sürece gözümüzü kurdan alamayacak, ürettiğiniz her değer başka bir para biriminin gölgesinde kalacaktır. Zenginlik, bilanço gibi devamlılığı yansıtmaz. İhtiyacımız olan sürdürülebilir zenginlik; servettir. Zenginlik ne kadar bireyselse, servet biz olmalı, kültür barındırmalıdır. Bu da ancak çoğulculuktan geçer. Sermaye en güçlü kaynaktır. Çoğulcu Ekonomi, büyüme ve süreklilik ve paylaşımı tabana yaymak için şarttır. Çoğulcu Ekonomi, kaynak ve sermaye üretir. MÜSİAD’ın hedefi, sermayeyi bir kaynak gibi çoğaltmak ve Milli Şuurla ülke yararına sunmaktır.”

Akit medya grubu 17. MÜSİAD EXPO’da

25 yıllık yayın tecrübesini fuara taşıyacak olan YENİ AKİT Ailesi 6. HALL’deki standında okurlarıyla buluşuyor:

-Bugün açılış sonrası Abdurrahman Dilipak

-Yavuz Bahadıroğlu 22 Kasım Perşembe saat 13-17.00 arası

-Atilla Özdür 23 Kasım Cuma günü saat 10.00-17.00

-Hüseyin Öztürk 24 Kasım Cumartesi günü saat 11.00-17.00 arası.

İnsani finans sistemi için MÜSİAD’dan üçlü formül

Kapitalizmin parayı amaç haline getirdiği düzene karşı MÜSİAD’ın “İnsani Finans Sistemi” için birlikte çalışmalıyız” diyen IBF Başkanı Erol Yarar ise “MÜSİAD’dan Üçlü Formül: Finansal Serbest Bölgeler, İslami Para Fonu, İnsani Finans Sistemi Takasla başlayan para sistemi büyük bir yolculukla bugün vazgeçilmez olmuştur. Ancak dünden farklı olarak bugün paranın olmadığı bir sisteme geçiş dönemindeyiz. Adil ve çoğulcu bir parasal sistem için; güvenilir bir elektronik para sistemi oluşturulmalıdır. Finansal Serbest Bölgeler’in oluşturulması, İslami Para Fonu’nun hayata geçirilmesi de büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Utku: Kripto paradan herkes yararlanmalı

Forumda, “Uluslararası Ticaret ve Para Sisteminde Blockchain Teknolojisinin Konumu” başlıklı oturumda blockchain sistemi, kripto paraların uluslararası para sistemi ve ticaretteki rolü, kripto paraların uluslararası ticaret açısından barındırdığı riskler ve İslam ülkeleri için bağımsız kripto para fikri masaya yatırıldı.

Katılım bankaları dijitalleşmeli

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, buradaki konuşmasında, ilgi alanımıza giren kripto para ile hem reel sektörün hem de finansal kesimin yararlanması temennisinde bulundu. Utku, Bitcoin ve Blockchain’in tüm dünyayı süratle yayıldığını kaydederek, “Biz katılım bankaları da dijitalleşmeli, müşterilerimizin taleplerini karşılamaya önem vermeliyiz” diye konuştu.

Taklit edilmesi çok zor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş ise insanların para yerine tarih boyunca altın, gümüş gibi farklı şeyler kullandığını belirterek, insanların gelecekte para olarak bir bilgisayar yazılımında anlaşabileceğini anlattı. Yalçıntaş, kripto paralarla alışveriş yapmak için bir bankaya ya da kimlik bilgilerine ihtiyaç duyulmadığını belirterek, kripto paraların taklit edilmesinin çok zor olduğunu vurguladı.

MÜSİAD EXPO’ya ilgi büyük

17. MÜSİAD EXPO’nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400’e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 30 ülkeden bakan düzeyinde katılım gösterilmesi bekleniyor. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar dolar ihracat rakamına büyük bir katkı sunacak 17. MÜSİAD EXPO’nun bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru aldığını ve Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya, 100 kadar ülkeden katılım olacağını söyledi.