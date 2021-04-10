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Gündem Türkiye Tweetleri katlıyor! Büyük ve güçlü Türkiye yolunda ömrünü milletine adayan lider: #GayretineŞahidizErdoğan
Gündem

Türkiye Tweetleri katlıyor! Büyük ve güçlü Türkiye yolunda ömrünü milletine adayan lider: #GayretineŞahidizErdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin elinde kalan ürünleri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) satın alacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 23:46:00 -
Türkiye Tweetleri katlıyor! Büyük ve güçlü Türkiye yolunda ömrünü milletine adayan lider: #GayretineŞahidizErdoğan

Başkan Erdoğan'ın yoğun politika gündeminin arasında üreticiye büyük sevinç yaşatan söz konusu müjdesi sonrası sosyal medyada, "Gayretine şahidiz Erdoğan" hashtagi gündem oldu. Siyasetçisinden vatandaşına, 7'den 70'e herkes Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Erdoğan, çiftçilerin elinde kalan ürünleri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) satın alacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın bu müjdesi sonrası sosyal medyada, "Gayretine şahidiz Erdoğan" hashtagi ile gündem oldu.

#GayretineŞahidizErdoğan


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