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Ekonomi Türkiye tüm şartları kolaylaştırırken Rusya'dan çileden çıkaran karar! 'Yolumuz uzun' diyerek bildirdiler
Ekonomi

Türkiye tüm şartları kolaylaştırırken Rusya'dan çileden çıkaran karar! 'Yolumuz uzun' diyerek bildirdiler

Yeniakit Publisher
2023-06-20 18:11:00 -
Türkiye tüm şartları kolaylaştırırken Rusya'dan çileden çıkaran karar! 'Yolumuz uzun' diyerek bildirdiler

Türkiye, Ruslara vize uygulaması yapmazken Moskova yönetiminin Türklere vize zorunluluğunda bulunması tepki gören bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, "Rusya Türkiye'ye vizeleri kaldırıyor mu?" sorusuna tepki çeken bir yanıt verdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, Rusların Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarının Rusya'ya seyahatlerinin daha da basitleştirilmesi konusunun görüşüldüğünü söyledi.

Seyahatlerin kolaylaştırılması görüşülüyor, vizesiz rejim için yol uzun

TASS’ın haberine göre Gruşko, Rusya ile Türkiye arasında seyahatların kolaylaştırılmasının görüşüldüğünü ancak vize rejiminin tamamen kaldırılması için henüz çalışma yapılmadığını, vizesiz rejimin getirilmesi için "uzun bir yol kat edilmesi gerektiğini” vurguladı.

Karşılıklı seyahatlerinin daha fazla basitleştirilmesi konusu Moskova ve Ankara arasında istişare ediliyor.

Vizesiz rejime geçilmesinin ciddi bir çalışma gerektirdiğini kaydeden Gruşko, şu an itibarıyla böyle bir çalışma yapılmadığını ifade etti.

Gruşko, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un öngörülür bir gelecekte görüşebileceğini de sözlerine ekledi.
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Rusya Federasyonu diplomatik departmanının verdiği bilgiye göre, Ruslar Türkiye'de her altı ayda bir 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor, ancak sürekli olarak sadece 60 gün kalabiliyor.

Türkler ise vize almak suretiyle Rusya’ya gelebiliyor. Türkiye’den sadece Diplomatik, Hizmet ve Yeşil Pasaport sahipleri 30 günlüğüne vizesiz ülkeye giriş yapabiliyor.

Turizm Ajansı

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