Türkiye, TRT ekranlarında bayramlaşacak

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı’nı evde geçirecek olan Türkiye, bayram coşkusunu yine TRT ekranlarında yaşayacak. Şarkılardan türkülere, spordan sanata, tarihten edebiyata her konuda özel içerikler izleyiciyle buluşacak.

Bayramın ilk günü 10 saati aşacak ve canlı yayınlanacak “Bayram Özel” programı,11.00 ile 19.00 arasında Şoray Uzun’unsunumuyla TRT 1’de ekrana gelecek. Öncesinde ise Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar sofralarında izleyiciye eşlik eden Bekir Develi ve Ali Bektaş 08.30‘dan itibaren evlere konuk olacak, konuklarıyla bayram sohbetleri gerçekleştirecekler.

İKİ KITANIN BAYRAM COŞKUSU TRT 1’DE YAŞANACAK

Türkiye’den Balkanlara, Kerkük’ten Azerbaycan’a uzanan geniş bir coğrafyadan yapılacak canlı bağlantılarla bayram sevincinin yaşanacağı “Bayram Özel” programında Erzurum, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Trabzon ve Adana şehirlerinden canlı bağlantılar yapılacak. Yörelerin sevilen sanatçıları ile Türkiye’nin renkleri TRT 1 ekranında olacak.

Sevilen sanatçılar ileTRT Radyolarının yıldız sanatçılarıicra edecekleri mini konserlerleBayram Özel programına keyif katacak. TRT’nin zengin arşivinden unutulmaz bayram programları, yıldız sanatçılardan sevilen şarkılar, ünlü güldürü ustalarının skeçleri ve daha fazlası yine programda yerini alacak.

Programa katılan konuklarla Türk dünyasındaki bayram gelenekleri konuşulacak; kültür sanat sohbetleri ileRamazan sonrası beslenme düzeni ve Türk mutfağı gibi konulara değinilecek. TRT’nin sevilen dizi oyuncuları da programda sürpriz konuk olarak yer alacak.TRT 1’in ilgiyle takip edilen Seksenler ve Tutunamayanlar dizileri de “Bayram Özel” programında yerini alırken; izleyicilere bayram coşkusunu yaşatmak için özel çalışmalarla ekranda olacak. Programda ayrıca TRT 1’in sevilen dizisi Kalk GidelimEve’nin Muğla’daki setine konuk olunacak.

İzleyiciler canlı yayın sırasında WhatsApp’a gönderecekleri görüntülü bayram mesajları ile programa katılım sağlarken; dizi oyuncuları, müzisyenler ve birçok ünlü isim Skype bağlantıları ile bayram coşkusuna ortak olacak.

TRT MÜZİK KANALINDA BAYRAMA ÖZEL KONSERLER OLACAK

TRT Müzik Ramazan Bayramı’nda, nostaljik programlarıyla anıları canlandıracak, evden eve konserleriyle sevilen sanatçılar bayrama renk katacak, unutulmaz konserleri yeniden ekrana getirecek. Oyun havaları neşelendirirken türküler kalpleri ısıtacak ve sanat müziğinin eşsiz nağmeleri bayramı bayram yapacak.

Bayram coşkusu ‘Oyun Havaları’ ile başlayacak

TRT Müzikkanalında bayram “Oyun Havaları” programı ile başlayacak. Bayram boyunca günde üç bölüm şeklinde saat 09.30, 12.00 ve 19.45’te ekrana gelecek programda Türk müziğinin usta ismi ve klarnet virtüözü Şükrü Kabacı eşliğinde muhteşem bir orkestra, bayrama renk katacak.

Evlerde nostalji rüzgârı esecek

Bayram boyunca saat 13.00’te ekrana gelecek “Arşivden” programında Muazzez Abacı, Zeki Müren ve Müzeyyen Senar konserleriyle anılar tazelenecek.

Kalplerde yer edecek nağmeler “Bayram Hatırası”nda

Bayram boyunca saat 18.15’te ekrana gelecek programda; Orhan Gencebay'dan Adnan Şenses'e, Barış Manço’dan Zeki Müren’e kaçırılmayacak bir nostalji rüzgârı esecek.

Müzik ve eğlence ekranlardan evlere ulaşacak

Türkiye’nin sevilen sesleri, TRT Müzik’te hayranları ile buluşacak. Solistler Geçidi bayram boyunca saat 23.15’te ilk gün Burak Kut’tan Emre Altuğ'a, Mehmet Erdem’den Gökhan Tepe’ye; ikinci gün Ümit Besen’den Sibel Can’a, Ferdi Özbeğen’den Cengiz Kurtoğlu’na; son gün ise Haluk Levent’ten İrem Derici’ye, Ferda Anıl Yarkın’dan Murat Dalkılıç’a ünlü isimleri ekrana getirecek.

Efsane isimlerden unutulmaz konserler

Ayrıca bayramınbirinci günü saat 15.00’ten itibaren, Ünlü Tenor Murat Karahan’ın güçlü yorumu ile “Nazende Şarkılar”, bayramın ikinci günü saat 15.00’te Müslüm Gürses konseri ve son gün saat 15.00’te Ferdi Tayfur evlere konuk olacak.

TRT 2’DEN BAYRAMA ÖZEL PROGRAMLAR

TRT 2’nin bayram dolayısıyla özel içerikli programları da izleyicinin beğenisine sunulacak.

Edebiyat Söyleşileri / 24 Mayıs Pazar / 18.00

Edebiyat Söyleşileri’nde bu hafta Şair Ahmet Murat konuğu şair-yazar ve tıp doktoru olan Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ile "Ramazan ve Bayram" konusunu konuşuyorlar.

Geleneğin Kalp Atışları / 25 Mayıs Pazartesi / 19.00

Geleneğin Kalp Atışları’nın bu bölümünde Ayla Ağabegüm konuğu Cihan Aktaş ile "Bayram ve Bayramlaşmak'' konusunu ele alıyorlar.

Tarihin Ruhu / 26 Mayıs Salı / 19.00

Tarihin Ruhu, bu bölümünde yakın tarihten bir arşiv görüntüsünü inceliyor. Bayram gelenekleri gerçekten de kayboluyor mu ve TRT’nin 1980’lerdeki bayram kayıtları ile 1920’lerin bayramları arasında ne farklar vardı? Geçmişten çok özel bayram görüntüleri ve öyküleri Tarihin Ruhu’nda.

TRT SPOR FUTBOLSUZ GEÇEN GÜNLERE SON VERİYOR

Futbolseverler, koronavirüs salgını sonrası yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da kalan maçların heyecanını TRT SPOR ekranında yaşayacak.

B.Monchengladbach - B. Leverkusen / 23 Mayıs Cumartesi / 16.30

WerderBremen - B. M. Gladbach / 26 Mayıs Salı / 21.30

Hoffenheım -Köln / 27 Mayıs Çarşamba / 21.30

Wolfsburg-E. Frankfurt / 30 Mayıs Cumartesi / 16.30

BAYRAMDAÇİZGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ EKRANA GELİYOR

TRT ÇOCUK, Ramazan Bayramı’nı evde geçirecek çocukları sevindirecek. Bayramın ilk gününden itibaren Aslan ve Nasreddin Hoca’nın bugüne kadar ekrana gelmemiş yeni bölümleri her gün yayınlanacak.