Türkiye Triatlon Federasyonundan milli takım açıklaması:

ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl az da olsa organizasyon düzenlendiğini ancak gerçekleşen yarışmalarda milli takım seçmesinin yapılmadığını kaydetti.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, pandemi nedeniyle bu yıl milli takım seçmesinin ve uluslararası yarışların planlamalarının yapılamadığı aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Federasyon olarak illerde Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları düzenledik. Ayrıca bu yarışmalarla ilgili hiçbir duyurumuzda, organizasyonların aynı zamanda milli takım seçmesi olduğu gibi bir vurgu yapılmamıştır. Tüm bu hassasiyet içerisinde, federasyonumuzun bir sporcu grubunu milli sporcu olarak seçmiş ve göndermiş olduğu gibi bir algı oluşturma çabası akla ve izana sığmamaktadır.

Federasyonumuzun açıklamış olduğu kurallarda, bireysel katılımla ilgili olarak, 'Performans testlerine göre C barajını (yüzme 55 - koşu 55 toplam 130 puan) geçen sporcular, uluslararası müsabakalara (milli takımın katıldığı yarışlar hariç) ferdi olarak kendi imkanları ile katılabilirler. Bu sporculara, ilgili mevzuat gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından millilik belgesi verilmemektedir.' ifadesi yer almıştır. Kovid-19 döneminde federasyonumuz, herhangi bir seçme yapmamış ve milli takım seçmemiştir."

Açıklamada, bir kulübün kendi imkanlarıyla yarışlara kurallar dahilinde katıldığı belirtilerek, "Bu yarışmanın, başvuru tarihinden önce elde bulunan tek resmi sonucunda, ocak ayı performans testleri dikkate alınmıştır. Kulübümüze pandemi süreci nedeniyle yurt dışı çıkış izni ve oluru verilemeyeceği, sadece yarışma kayıtlarının federasyonumuz tarafından yapılacağı, millilik belgesi alamayacakları tekrar hatırlatılmıştır. Tüm bunların ışığında tekrar belirtmek isteriz ki sporcularımızın sağlığını düşünerek, illerinde faaliyet düzenlediğimiz bu dönemde, milli takım seçmesi ve yurt dışında organizasyona katılım planımız bulunmamaktadır. Normal sürece dönüldüğünde, yarışma programımıza göre teknik kurulumuz, gerekli milli takım seçme kriterlerini ve yarışlarını açıklayacaktır." ifadelerine yer verildi.