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Gündem Türkiye toplumu bu rezilliği kaldıramaz! Armağan Çağlayan, Lisa Ann ile...
Gündem

Türkiye toplumu bu rezilliği kaldıramaz! Armağan Çağlayan, Lisa Ann ile...

Televizyonlardaki ahlaksızlıklar her geçen gün akılalmaz hale gelirken sosyal medya platformlarında ise 'Bugün karşımıza hangi skandal çıkacak?' şeklinde bir durum var. Program yapımcısı Armağan Çağlayan'ın son hamlesi vatandaşları çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 12:01:00 - 2021-01-22 12:05:57
Türkiye toplumu bu rezilliği kaldıramaz! Armağan Çağlayan, Lisa Ann ile...

Televizyon kanallarındaki bazı ahlaksızlıklar büyük tepki görürüken sosyal medyadaki durum ise daha korkunç hale gidiyor.

Yasak aşk, ihtiras, gayri meşru ilişkiler, aldatma, şiddet ve birçok şey artık normal bir durum gibi gösterilerek insanların gözünün içine sokulur hale geldi.

Youtube'daki 'Gör Beni' isimli kanalında söyleşi programları yayınlayan Armağan Çağlayan'ın konuk ettiği son isimler 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Armağan Çağlayan, ahlaksız yapımların oyuncuları Rocco Siffredi ve Lisa Ann'ı konuk etti.

Programda, ahlaksız oyuncuların gerçek hayatta yaşadıklarını normal bir durum olarak aktarması ve adeta önerir hale getirmeleri, duyarlı vatandaşların tepkisine neden oldu.

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