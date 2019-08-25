Türkiye Tırmanma Şampiyonası - Şampiyonanın 5. ayak yarışları Gemlik'te düzenlendi



BURSA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapıldı. Kumla Mahallesi'ndeki şampiyonanın 5. ayağında, 4 kategoride toplam 33 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda kategorilerinde en iyi dereceyi elde eden sporculara kupaları, Kumla İskelesi'nde düzenlenen törenle verildi. Şampiyonada dereceler şöyle oluştu:

Kategori 1: 1. Taner Oruç 2. Cafer Yıldırım 3. Ercan Akman Kategori 2: 1. Hakan Ertarman 2. Yiğit Sercan Yalçın 3. Faruk Güzelçalışkan

Kategori 3:

1. İsmet Toktaş 2. Emir Zümrüt 3. Tuna Muhtar

Kategori 4: 1. Emin Cem Yalın 2. Hakkı Ağaoğlu 3. Erhan Akbaş En hızlı çıkış: Emin Cem Yalın (04.22.8) En iyi takım: GP Garage My Team

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