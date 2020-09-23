Türkiye tersanecilik sektörü pandemide hedef büyüttü

YALOVA (AA) - Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu, "2020 yılına yeni tip koronaviüs (Kovid-19) pandemisine rağmen hızlı başladık. Eylül ayına kadar toplam 5 geminin teslimini gerçekleştirdik. 2020 yılı sonu ciro hedefimizi 200 milyon avroydu fakat yıl sonuna kadar 245 milyon avro ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Yalova'da, 4 bine yakın çalışanıyla 140 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Sefine Tersanesi'ne düzenlenen basın gezisinde, şirketin yeni projeleri, yatırımları, pandemi sürecindeki çalışmaları ve sektörün mevcut durumu hakkında bilgi verildi.

Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu, pandemi sürecinde en üst tedbirleri alarak üretime devam ettiklerini belirterek, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye tersanecilik sektörünün 2 milyar dolara yakın büyüklüğe sahip bir sektör olduğunu bildiren Koloğlu, bunun yarısının Tuzla bölgesinde, diğer büyük kısmının ise Yalova bölgesinde olduğunu aktardı.

Koloğlu, sektörün 55 bin kişiyi istihdam ettiğini, bunun 25 binin Tuzla'da, 20 bininin Yalova'da, kalanının ise diğer illerde olduğunu aktararak, kendilerinin de Sefine Tersanesi olarak sektörde ciddi bir paya sahip olduklarını anlattı.

Koloğlu, "2008 yılında yüzde 30 hisseyle Sefine Tersanesi'ne iştirak ettik. Giriş yaptıktan sonra sektörün ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu gördük, önce hisselerin yüzde 60'ını aldık, bu yıl da yüzde 100'üne ulaştık." bilgisini verdi.

Gemi inşa çalışmalarına kuru yük gemisi ile başladıklarını dile getiren Koloğlu, çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Gestaş firması için yüzde yüz yerli feribotlar ve Kıyı Emniyeti İdaresi için imal edilen SAR botlar ve tabi afetlerde de kullanılmak üzere, acil durum müdahale gemisi olan "Nene Hatun" gibi seçkin gemiler inşa edildi. Yıllık 40 bin ton sac işleme kapasitesine sahibiz. LNG tahrikli veya tamamen akülerle sevk olan ya da her iki özelliği bünyesinde barındıran yeni nesil gemiler; çevreci, teknolojik ve enerji tasarrufu yüksek olan projelerle sektörümüzde fark yaratıyoruz.

Canlı balık taşıma gemisi, yolcu gemileri ve acil durum arama kurtarma gemilerinde sektörde ön plana çıkıyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ilk projemiz olan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) projemize başladık. Proje doğrultusunda yaklaşık 200 metre boyundaki DİMDEG'in inşasını sürdürüyoruz. Bu, donanmamıza yapacağımız ikinci en büyük, yerli ve milli en büyük ilk gemi olacak. Kapalı hangar içinde imalat şu an devam ediyor. Geminin alt kısmında bulunan blokların hepsi çıkmış ve birleştirilmiş durumda, hemen hemen alt kısmın silueti ortaya çıktı. Çelik kısmın yüzde 70 inşası tamamlandı, projenin toplamda bitmesi anlamında ise yüzde 50'ler civarında diyebiliriz. "

- "En büyük pazarımız Norveç. Anahtar teslim feribot gemi inşa edip gönderiyoruz"

Koloğlu, bugüne kadar 38 yeni gemi inşası yaparak teslimatını gerçekleştirdiklerini bildiren Koloğlu, ihracat ayağına ilişkin de bilgi verdi.

Türkiye gemi inşa sektörünün, ihracatının çok önemli bölümünü Avrupa'ya, özellikle de Kuzey Ülkeleri'ne yaptığını dile getiren Koloğlu, şunları kaydetti:

"Ciromuzun yüzde 100'e yakını ihracattan geliyor. Sefine Tersanesi olarak ihracatta 200 milyon avroluk büyüklüğe ulaştık. Kuzey Ülkeleri'ne feribotlar inşa edip gönderiyoruz. Şu anda en büyük pazarımız Norveç. Norveç'e anahtar teslim feribot gemi inşa edip gönderen ilk şirketiz.

Norveç için üretilmek üzere kontratlanmış toplam 26 adet gemi bulunuyor. Bu gemilerden 15 adedini teslim ettik, 11 adedi ise halen yapım aşamasında. Norveç'in yanı sıra İtalya, Estonya ve Faroe Adaları'na başta feribot olmak üzere canlı balık taşıma gemileri üretip gönderiyoruz."

- "2020 yılına Kovid-19 pandemisine rağmen hızlı başladık"

Şirketin finansalları hakkında da bilgi veren Koloğlu, 2019 yılında 3 adet gemi teslimatı gerçekleştirdiklerini ve 160 milyon avro ciroya, 150 milyon avro ihracat rakamına ulaştıklarını bildirdi.

Koloğlu, "2020 yılına Kovid-19 pandemisine rağmen hızlı başladık. Eylül ayına kadar toplam 5 geminin teslimini gerçekleştirdik. 2020 yılı sonu ciro hedefimizi 200 milyon avroydu fakat yıl sonuna kadar 245 milyon avro ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz. 2021 yılında 6 gemi teslim etmeyi ve saha hacmi olarak yüzde 50 büyümeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımıza ve projelerimize planlandığı şekilde devam ediyoruz, Pandemiden dolayı sapma ya da azalma yok." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge'ye verdikleri öneme işaret eden Koloğlu, önümüzdeki yıl için Ar-Ge'ye 4 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyledi.

- "Pandemi sektör için hem avantaj hem de dezavantaj oldu"

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koloğlu, pandemi sürecinin sektöre etkilerini değerlendirdi.

Pandeminin sektör için hem avantaj hem de dezavantaj olduğunu belirten Koloğlu, şunları söyledi:

"İlk anda pandemi Çin'de başladığı için, Çin'in tersane sektöründe almış olduğu payın bir kısmı, özellikle tamir alanında bizim gibi ülkelere kaydı. Kısa dönemli de olsa bu işlerimizi artırdı. Yeni inşa tarafında da, yeni işler alarak da ciromuzu büyüttük.

Şirket olarak şu ana kadar 150 milyon dolar yatırım yaptık, yıl sonuna kadar 10 milyon dolarlık daha yatırımımız var, seneye de 100 milyon TL'lik bir yatırım planlıyoruz. Bizim yaptığımız gemilerin vesilesiyle en büyük pazarımız Kuzey Avrupa ama yeni yeni Rusya'da rekabetçi olmaya başladı. Oradan Türkiye'ye sipariş geldiğini biliyoruz, son 2 senedir Türkiye pazarına Rusya'dan bir ilgi var."

Koloğlu, tamir bakım sektörünün gemi sayısı arttığı sürece bitmeyeceğini dile getirerek, Türkiye'nin de bu işi hızlı, kaliteli ve zamanında yaptığı için tercih edilen bir ülke olduğunu aktardı.