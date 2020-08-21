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Spor Türkiye Tenis Federasyonundan İstanbul'da yeni turnuva
Spor

Türkiye Tenis Federasyonundan İstanbul'da yeni turnuva

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:25:06 -
Türkiye Tenis Federasyonundan İstanbul'da yeni turnuva

ANKARA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) 'TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul' adıyla 8-13 Eylül 2020 tarihlerinde yeni bir kort turnuvası düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenecek kort turnuvasına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı da destek verecek.

Turnuvada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seyircisiz olarak gerçekleşecek turnuva, D-Smart Spor Smart ve sportstv ekranlarından naklen yayınlanacak. Tenise verilen uzun aradan sonra TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul, takvimdeki yeri itibariyle Roland Garros öncesi önemli bir durak olma özelliği taşıyacak. Toplam 25 bin metrekare alana sahip Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde, şubat ayından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda tüm kortlar yenilendi, merkez kort tribünleri ve çevre düzenlemeleri yapıldı, yaşam alanları daha konforlu hale getirildi. Bu sene ilki gerçekleştirilecek turnuvada dünya sıralamasında 22. sırada bulunan ve son olarak Prague Open’da final oynayan Elise Mertens 1 numaralı seribaşı olarak yer alacak. Dünya eski 2 numarası olan Svetlana Kuznetsova'nın yanı sıra Kazak raket Yulia Putintseva, Polonyalı Magda Linette, Fransız Kristina Mladenovic ile en son TEB BNP Paribas İstanbul Cup finalisti olan Rus tenisçi Veronika Kudermetova gibi isimler ana tabloda yer alacak. Milli takımımızın yıldız sporcuları da turnuvada boy gösterecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul'un tenisin yeni adresi olacağını söyledi.

İstanbul'un dünyanın önde gelen tenis şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatan Durmuş, "Nice şampiyonlar yetiştireceğimiz yenilenen tesisimizde, yepyeni bir turnuvanın heyecanı içerisindeyiz. Tarihi başarılara ev sahipliği yapacak tesisimizin yenilenmesine katkılarından dolayı tenis camiası adına Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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