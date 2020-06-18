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Spor

Türkiye Tenis Federasyonundan açıklama:

"Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer almayan, federasyonumuz onay-izni olmadan yapılan faaliyetlere sporcularımızın katılmamalarını önemle duyururuz"

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:02:26 -
Türkiye Tenis Federasyonundan açıklama:

ANKARA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu, sporculardan federasyonun faaliyet programında yer almayan ve federasyonun onayı olmadan yapılan faaliyetlere katılmamalarını istedi.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Federasyon görev ve yetkileri, 22 Nisan 2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak belirtilmiştir. Söz konusu hükümler gereğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde; 2020 yılı içerisinde, milli takım sporcularımıza ve TOHM projesinde yer alan sporculara yönelik kamp ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi planlanmakta olup, Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer almayan, federasyonumuz onay-izni olmadan yapılan faaliyetlere sporcularımızın katılmamalarını önemle duyururuz."



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