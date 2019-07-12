Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin'e yeni görev





İSTANBUL (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu (TTF) Başkanı Metin Şahin'in, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine dekan olarak atandığı duyuruldu.

TTF'den yapılan açıklamada, "2003 yılından günümüze Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığını sürdüren Prof. Dr. Metin Şahin, bundan sonra Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini de yürütecek. Metin Şahin, hem spor hem de eğitimde önemli görevleri bir arada götürecek." denildi.

Dekanlık devir teslim töreni, öğretim üyeleri ve görevlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Metin Şahin, törenle görevi Mehmet Bozkurt Ataman'dan devraldı.

Metin Şahin yaptığı açıklamada, Selçuk Üniversitesini daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirterek, "Sportif faaliyetlerimizi bundan sonra bilimsel alanda da Selçuk Üniversitesi bünyesinde sürdüreceğiz. Selçuk Üniversitesi, Türkiye'nin önemli markalarından biridir. Bu markayı daha da parlatmak için elimizden geleni yapacağız. Rektörümüz Mustafa Şahin'e de bugüne kadar şahsıma verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



