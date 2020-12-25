Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin 2020 yılını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılının alışık oldukları temponun çok altında, mücadeleden uzak geçtiğini söyledi.

2020 yılını AA muhabirine değerlendiren Şahin, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının spor faaliyetlerini durma noktasına getirdiğini ifade etti.

Pandemi öncesi tüm hazırlıkları 2020 Tokyo Olimpiyatları'na göre yaptıklarını belirten Şahin, "Bu doğrultuda 2020'nin ilk 3 ayında katıldığımız uluslararası organizasyonlarda sürekli kürsüde yer alarak doğru yolda olduğumuzu göstermiştik. Maalesef mart ayından itibaren tüm dünyayı koronavirüs pandemisi esir aldı." diye konuştu.

Şahin, Kovid-19 salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021'e ertelendiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Çok sayıda spor organizasyonu ertelendi ya da iptal edildi. Bizim asıl hedefimiz, sporun zirvesi olan olimpiyat ve paralimpik oyunlarıdır. Yaşanan bu gelişme üzerine teknik ekibimiz, hızlı bir şekilde programını yeni tarihlere göre planladı. Sporcularımız Kovid-19 nedeniyle bir süre ara verdikleri antrenmanlara, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağlık tedbirleri talimatları doğrultusunda yeniden başladı. Bakanlığımızın sağladığı imkanlar sayesinde tüm dünyada dezavantaj olarak görülen unsurları avantaja dönüştürdüğümüzü düşünüyorum."

Başkan Metin Şahin, Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında milli takımın, İngiltere ile Antalya'da verimli bir ortak kamp dönemi geçirdiğini dile getirdi.

"Sporcularımız bu zorlu dönemi en az kayıpla geçirdi." diyen Şahin, "Düzenlenen ilk uluslararası organizasyona kasım ayında Hırvatistan'da katıldık ve ülke olarak zirveye çıktık. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda erkeklerde 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya, kadınlarda ise 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Bu tablo zorlu süreçte doğru çalışma yöntemini uyguladığımızı gösteriyor. 2020 bizim için alışık olduğumuz temponun çok altında, mücadeleden uzak geçmesine rağmen sporcularımızın performanslarını korumaları adına önemli çalışmalar yaptığımız bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.

Metin Şahin, 2021 yılı faaliyet takvimine yönelik, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir engel çıkmazsa mayıs ayı içinde Büyükler Avrupa Şampiyonası ve erkeklerde olimpiyat eleme müsabakaları yapılacak. Temmuz ayında olimpiyatlar, eylülde paralimpik oyunları ve ekimde de Büyükler Dünya Şampiyonası planlamamız içinde yer alıyor. Tabii bu organizasyonlara hazırlık olarak birçok uluslararası turnuvaya da katılacağız. " diye konuştu.

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ilişkin de düşüncülerini paylaşan Şahin, şunları kaydetti:

"Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Kadınlarda tarihimizde ilk defa 4 sporcuyla tam takım halinde katılacağımız olimpiyat oyunlarında, elemeler sonunda erkek sporcularımızla da temsil edilmeyi arzuluyoruz. Paralimpik oyunlarına ise 6 sporcu ile tüm kategorilerde katılmayı başaran tek ülkeyiz. Tokyo'da ülkemizi temsil edecek her sporcumuz madalyaya adaydır. Bugüne kadar katıldığımız tüm olimpiyat oyunlarında madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attık. Japonya'da düzenlenecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda herkesi gururlandırmak istiyoruz."