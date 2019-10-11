Türkiye tek yürek oldu: Bu operasyonu istemeyenler Suriye halkının dostu değildir

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İnsani Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamada ile Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı verildi. Dernekten yapılan açıklamada, "Problemlerin giderilmesi için başlatılan operasyonda da devletimizin yanındayız. İnsani Yardım Derneği olarak üzerimize düşen bir görev varsa elimizden geleni yaparız." ifadeleri kullanıldı.

"Bizler Suriye’de yaşanan insani dramın hafiflemesine bir nebze de olsa katkı sağlamak için çalışıyoruz." denilen açıklama şöyle devam etti:

'Bu operasyona karşı çıkanlar Suriye halkının dostu değildir'

"Bölge terörden temizlenip asıl sahiplerine verildiğinde normal bir yaşama dönülecek. Böylelikle yaşanan insani kriz uzun sürse de zamanla sonlanacak.

Bu operasyona karşı çıkanlar ne Türkiye’nin ne de Suriye halkının dostu değildir. Orada yaşanan insani dram da hiç umurlarında olmadı."

"Ülke olarak bizler mazlum insanlara kapımızı açtık. Dernek olarak bölge insanına yardım götürdüğümüzde, onlar da hep Türkiye’ye minnettar olduklarını belirttiler.

Temennimiz, ülkemizin güvenliği sağlansın, bölgeye barış ve huzur gelsin. Olası bir insani krizde ise bizler elimizden geleni yapmak için buradayız. Şehitlerimizin olmasından dolayı ise çok üzgünüz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."