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Türkiye tek yürek oldu: Bu operasyonu istemeyenler Suriye halkının dostu değildir

İnsani Yardım Derneği, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamasında operasyona yönelik destek mesajı verirken dünya kamuoyuna şöyle seslendi: "Bu operasyona karşı çıkanlar ne Türkiye’nin ne de Suriye halkının dostu değildir."

11 Ekim 2019 Cuma 16:21
Türkiye tek yürek oldu: Bu operasyonu istemeyenler Suriye halkının dostu değildir

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

İnsani Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamada ile Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı verildi. Dernekten yapılan açıklamada, "Problemlerin giderilmesi için başlatılan operasyonda da devletimizin yanındayız. İnsani Yardım Derneği olarak üzerimize düşen bir görev varsa elimizden geleni yaparız." ifadeleri kullanıldı.

"Bizler Suriye’de yaşanan insani dramın hafiflemesine bir nebze de olsa katkı sağlamak için çalışıyoruz." denilen açıklama şöyle devam etti:

'Bu operasyona karşı çıkanlar Suriye halkının dostu değildir'

"Bölge terörden temizlenip asıl sahiplerine verildiğinde normal bir yaşama dönülecek. Böylelikle yaşanan insani kriz uzun sürse de zamanla sonlanacak.

Bu operasyona karşı çıkanlar ne Türkiye’nin ne de Suriye halkının dostu değildir. Orada yaşanan insani dram da hiç umurlarında olmadı."

"Ülke olarak bizler mazlum insanlara kapımızı açtık. Dernek olarak bölge insanına yardım götürdüğümüzde, onlar da hep Türkiye’ye minnettar olduklarını belirttiler.

Temennimiz, ülkemizin güvenliği sağlansın, bölgeye barış ve huzur gelsin. Olası bir insani krizde ise bizler elimizden geleni yapmak için buradayız. Şehitlerimizin olmasından dolayı ise çok üzgünüz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:21
  1. İnsani Yardım Derneği
  2. Barış Pınarı Harekatı

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