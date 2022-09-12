Savcı Sayan'dan 12 Eylül darbesi mesajı! "O zaman da masalar kurdular"

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Başkan Sayan, Erdoğan düşmanlığında buluşan 6'lı masaya göndermede bulunarak, "O zaman da masalar kurdular. Bizleri sağcı-solcu, Alevi-Sunni diye böldüler. Sağdan astılar, soldan astılar." dedi.

Tüm darbeleri lanetleyen Savcı Sayan, şöyle devam etti:

Binlerce genç abimizi yok ettiler. İşkence ettiler. Zalim batılılar öyle istiyor, bizimkiler de uyuyordu. Allah bir daha o günleri bizlere yaşatmasın, darbelere lanet olsun.