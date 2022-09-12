Savcı Sayan'dan 12 Eylül darbesi mesajı! "O zaman da masalar kurdular"
12 Eylül 1980 darbesine ilişkin paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 6'lı masaya göndermede bulundu.
Yeniakit.com.tr
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde dikkat çeken ifadeler kullandı.
Başkan Sayan, Erdoğan düşmanlığında buluşan 6'lı masaya göndermede bulunarak, "O zaman da masalar kurdular. Bizleri sağcı-solcu, Alevi-Sunni diye böldüler. Sağdan astılar, soldan astılar." dedi.
Tüm darbeleri lanetleyen Savcı Sayan, şöyle devam etti:
Binlerce genç abimizi yok ettiler. İşkence ettiler. Zalim batılılar öyle istiyor, bizimkiler de uyuyordu. Allah bir daha o günleri bizlere yaşatmasın, darbelere lanet olsun.