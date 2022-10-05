Türkiye tarihinden bir ilk! Adına anma pulu basılan ilk doktor

Yeni Akit Ankara

Dünyada uluslararası başarılara sahip duayen hekimler 1940’tan bu yana anma pulu ile onurlandırılırken, Türkiye’de de bu yönde bir ilke imza atıldı. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral’ın Prof. Dr. Cengiz Kuday’ın önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesiyle başlayan süreç, hayatını beyin cerrahiye adayan Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına anma pulu basılmasıyla taçlandı. Temmuz ayında 97 yaşına giren, Avrupa Nöroşirürji Derneği'nin onur madalyasına sahip ilk Türk olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla adına anma pulu basılan ilk Türk doktor ünvanına sahip oldu.

Erkan Güral: “Öneriyi Prof. Dr. Cengiz Kuday Getirdi”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Prof. Dr. Cengiz Kuday’ın Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in anısına pul basılması önerisini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ileterek bu yönde önemli bir adım attık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hocamızın 97. doğum gününde anma pulu basılması, ülkemizde tarihi bir adım oldu” dedi.

“Milli değerlerimiz her şeyin üzerinde”

Erkan Güral sözlerini şöyle sürdürdü: “Başarılarıyla dünya modern beyin ve sinir cerrahinin gelişimine yön veren, İngiltere, ABD ve Çin’de adına laboratuvarlar kurulan, ulusal ve uluslararası tıp cemiyetlerinde adına dersler verilen bir değerimizin başarıları, anma puluyla temsil edilecek. Bu önemli kararın alınmasında vesile olan ve öneriyi getiren Prof. Dr. Cengiz Kuday’a teşekkürlerimi iletiyorum. Bu güzel gelişme O’nun önerisi ve kendisine ilettiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez, dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına bir anma pulunun basılmış olması hepimizi gururlandırdı. Milli değerlerimiz her şeyin üzerinde.”

Dünyada 1940’tan bu yana doktorlar adına basılıyor

Dünyada uluslararası başarılara imza atan duayen isimler adına bastırılan anma pullarının tarihine bakıldığında anma pulu ile onurlandırılan ilk hekimin Crawford W. Long olduğu görülüyor. 1842‘de sülfürik asit eter anestezisini bulan ve kullanan Georgialı cerrah ve anestezist Crawford W. Long adına 1940 yılında anma pulu basıldı. Aynı yıl Walter Reed, 1951 yılında ise 1809 yılında ise ilk kez laparotomy ve yumurtalık ameliyatını gerçekleştiren Ephraim McDowel anma pulu ile onurlandırıldı. 1956’de Dr. William James ve Charles Horace Mayo’nun anma pulları tedavüle girdi. 1968’de anatomi profesörü olan Oliver Wendel Holmes, 1974’te Amerika’nın ilk kadın hekiminin Elizabeth Blackwell adına pul basıldı. 1978 yılında George Papanicolaou, pap smear ile bu onura layık görüldü. 1981 yılından tanınmış siyahi cerrah Charies R. Drew, 1982’de Dr. Mary Walker anma pulu ile yaşatıldı.