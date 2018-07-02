‘Türkiye, tarihindeki en büyük reformlardan birini yaptı’

Arslan, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Çelik-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, işçilerin örgütlenmesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Türkiye’de kayıtlı çalışan sayısının 12 milyon 800 bin olduğunu belirten Arslan, “Bunların sadece 1 milyonu kamuda çalışıyor. Diğer 11 milyon 800 bin işçi bizi bekliyor. Bizim diğer insanların sorunlarını anlatabilmemiz lazım” diye konuştu. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçisine kadro yolu açan düzenlemeye değinen Arslan, “Bu kararname ile uzun süre tartıştığımız KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadro yolu açılmış oldu”dedi.