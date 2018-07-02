‘Türkiye, tarihindeki en büyük reformlardan birini yaptı’
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilere kadro yolunun açılmasıyla ilgili, “Türk çalışma hayatının tarihine baktığımız zaman en büyük reformlardan birine imza atıldı. Yerel yönetimler, özel idareler, bakanlıklar ve KİT’lerdeki kadrolu işçi sayısı yaklaşık 160-170 bindi. Biz buna 5 katından fazla yeni kadrolu işçi ilave ettik. Bu gerçekten büyük bir devrimdi” dedi.02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:27
Arslan, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Çelik-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, işçilerin örgütlenmesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Türkiye’de kayıtlı çalışan sayısının 12 milyon 800 bin olduğunu belirten Arslan, “Bunların sadece 1 milyonu kamuda çalışıyor. Diğer 11 milyon 800 bin işçi bizi bekliyor. Bizim diğer insanların sorunlarını anlatabilmemiz lazım” diye konuştu. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçisine kadro yolu açan düzenlemeye değinen Arslan, “Bu kararname ile uzun süre tartıştığımız KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadro yolu açılmış oldu”dedi.
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