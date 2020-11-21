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Ekonomi Türkiye Tanıtım Grubu'nun kurul toplantıları elektronik ortamda düzenlenebilecek
Ekonomi

Türkiye Tanıtım Grubu'nun kurul toplantıları elektronik ortamda düzenlenebilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-21 09:15:23 -
Türkiye Tanıtım Grubu'nun kurul toplantıları elektronik ortamda düzenlenebilecek

ANKARA (AA) - Türkiye Tanıtım Grubu'nun (TTG), yeni nesil teknoloji kullanımının artması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla iş yapma yöntemlerinin ciddi şekilde değişmesi nedeniyle yönetim ve danışma kurulu toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin önü açıldı.

Ticaret Bakanlığının, TTG'nin daha hızlı ve etkin karar almasının sağlanması amacıyla hazırlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, TTG'nin organlarından olan Danışma Kurulu'nun görevlerine, üyelerin uzmanlık alanlarına göre daha sık toplanması ve karar almasının kolaylaştırılması için genel ve sektörel toplantılar düzenlemek eklendi.

Yeni nesil teknoloji kullanımının artması ve Kovid-19 salgınıyla iş yapma yöntemlerinin ciddi şekilde değişmesi dolayısıyla Yönetim ve Danışma kurullarının toplantıları elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda, toplanma, karar alma ve imza süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri yapıldı.

Yönetim Kurulu toplantılarının daha verimli geçmesini teminen gündem hazırlıklarının zamanında tamamlanması hedeflendi. Diğer yandan acil durumlar göz önünde bulundurularak, kurul üyelerinin gündeme ek madde teklif edebilmeleri konusunda esneklik sağlandı.

Birlik projelerinin hazırlanmasına teknik destek vermek TTG İcra Direktörlüğünün görevlerine eklenerek, sektörel projelere ilişkin direktörlüğün sorumluluklarının artırılması da amaçlandı.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince duyurulan bir karar değişikliğinin ulusal mevzuata yansıtılması sağlandı.

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