  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alanyaspor'a Portekizli orta saha
Marcao'ya 8 maç men cezası
New York'ta alarm! Times Meydanı boşaltıldı
Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var
Gündem Türkiye, Taliban ile görüşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Gündem

Türkiye, Taliban ile görüşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel haydut ABD'nin Afganistan topraklarından çekilmesinin ardından yönetime gelen Taliban ile ilgili net mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 20:30:00 -
Türkiye, Taliban ile görüşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan'ın açıklamalarından en dikkat çeken başlıklardan biri de Taliban oldu.

Küresel haydut ABD'nin askerlerini Afganistan topraklarından çekmesinin ardından yönetime gelen Taliban ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan net ifadeler kullandı.

"Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Amerika'nın Afganistan'dan çekilişi sonrasında bu ülkede inisiyatif üstlenme konusunda çeşitli görüşmeler yapıyorduk. Taliban ülkenin neredeyse tamamını kontrol altına aldı.

Bizim gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşeceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Selman

Elhamdülillah. Hayr olur inşa Allah. Ve biiznillah yeniden Hak üzerine inşa edilecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün dost ve müttefikleri, kâfirler ile münafıklar yerine bundan böyle Ümmeti Muhammedin gözünün nuru olan Mücahitler ve Müminler olur! La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbünAllah ve niğmel vekil...
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay