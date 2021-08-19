Türkiye, Taliban ile görüşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan'ın açıklamalarından en dikkat çeken başlıklardan biri de Taliban oldu.

Küresel haydut ABD'nin askerlerini Afganistan topraklarından çekmesinin ardından yönetime gelen Taliban ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan net ifadeler kullandı.

"Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Amerika'nın Afganistan'dan çekilişi sonrasında bu ülkede inisiyatif üstlenme konusunda çeşitli görüşmeler yapıyorduk. Taliban ülkenin neredeyse tamamını kontrol altına aldı.

Bizim gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşeceğiz.