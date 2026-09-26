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Yerel 4 kişi yaralandı! Ehliyetsiz sürücü, direksiyon sınavındaki araca çarptı
Yerel

4 kişi yaralandı! Ehliyetsiz sürücü, direksiyon sınavındaki araca çarptı

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4 kişi yaralandı! Ehliyetsiz sürücü, direksiyon sınavındaki araca çarptı

Kırıkkale’de 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon sınavına giren aday sürücünün kullandığı araçla çarpıştı.

Kırıkkale’de dikkat çeken bir trafik kazası yaşandı. Kaza, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi.

 

Y.B. (14) yönetimindeki 06 NK 879 plakalı otomobil, ehliyet sınavına giren aday sürücü E.Ş.'nin kullandığı 71 ADV 010 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada E.Ş. ile aynı otomobilde bulunan ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Y.B.'nin kullandığı otomobilin sahibine 40 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

 

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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