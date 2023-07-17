Türkiye, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’ndan pay istiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, proje ismi de vererek, “Hız, hizmet, kaliteli performans ve uluslararası projelerle kalitesini ispatlayan müteahhitlik firmalarımız, Suudi Arabistan'ın özellikle 2030 Vizyon Projeleri arasında yer alan NEOM, Diriyah Gate, Qiddiya, Amalla ve Kızıldeniz başta olmak üzere birçok projede yer almayı arzu etmektedirler ve bu konuda iş birliğine ve ortaklığa hazırdır” açıklamasında bulundu.



Uzun yıllar Suudi Arabistan şirketleriyle çalışan, enerji ve yatırım uzmanı, iş kadını Abide Gülel; Vizyon 2030 içinde yer alan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın bahsettiği NEOM, Diriyah Gate, Qiddiya, Amalla ve Kızıldeniz projeleri hakkında şu bilgileri verdi:

500 milyar dolarlık şehir: NEOM

“Türkiye’nin pay istediği projelerin başında yer alan NEOM, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında, Kızıldeniz kıyısında inşa edilmeye başlanan 500 milyar dolarlık dev bir şehir. 9 milyon kişinin yaşayacağı, temiz enerji kullanılacak akıllı şehir, 2025 yılında tamamlanacak. NEOM'un yatırımlar ve turizm fırsatları aracılığıyla 2030'dan önce 100 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.

Kültür başkenti: DİRİYAH

Riyad şehir merkezinden 20 dakika uzaklıkta yer alan Diriyah, Suudi Arabistan'ın kültür başkenti olarak planlandı. Tamamlandığında, dünyanın önde gelen yaşam tarzı destinasyonlarından birine dönüştürülecek ve dünyanın en büyük buluşma yerlerinden biri haline gelecek.

UNESCO dünya mirası listesindeki şehir, birinci Suudi devletinin başkenti. 2030 yılına kadar 27 milyon yerli ve yabancı turist bekleyen Diriyah, 63,2 milyar dolarlık bir proje.

Eğlence destinasyonu: QIDDIYA

Qiddiya, eğlencenin, sporun ve sanatın başkenti olmaya hazırlanıyor. Qiddiya, Krallığı dünyaya açarken Suudi Arabistan'ın ekonomik çeşitliliğinin ilerlemesine katkıda bulunacak. Bu şehrin bütçesi 750 milyon dolar.

Sağlıklı yaşam rotası: AMAALA

4 bin 155 kilometre karelik destinasyonda; lüks oteller, konutlar, kaliteli yemek, sağlıklı yaşam ve dinlenme tesisleri yer alacak. 1,7 milyar dolarlık bütçeye sahip lüks turizm rotası 35 bin kişiye istihdam sağlayacak.

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Kızıldeniz'de 90 adalı lüks turizm

Suudi Arabistan'ın kuzeybatı kıyısındaki Kızıldeniz'de 90 bakir adayı kapsayan 20 milyar dolarlık proje, dünyanın en iddialı ve heyecan verici turizm ve konaklama projesi. 28 bin kilometre karelik dünyanın son gizli doğal hazinelerinden birinin etrafında oluşturulan lüks bir destinasyon.

819 milyar dolarlık pasta

Türkiye’nin pay istediği NEOM, Diriyah Gate, Qiddiya, Amalla ve Kızıldeniz projenin toplamı 585 milyar dolar. Suudi Arabistan’ın yıllık inşaat sektörü pazarı 120 milyar dolar. Petrole dayalı ekonomiden uzaklaşmaya çalışan Suudi Arabistan'da toplam değeri 819 milyar dolar olan 5 bin 200'den fazla proje şu anda devam ediyor. Bu rakam, körfez ülkelerinin aktif proje değerlerinin yüzde 35'ine denk geliyor.

610 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

Bu arada, Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda, inşaat, mühendislik müşavirlik ve yatırım konularında uzmanlaşmış firmaları kapsayan 16 işbirliği anlaşmasına varıldı. Forum'da 610 milyon dolar değerinde gayrimenkul anlaşmaları imzalandı. Suudi Belediye, Köy İşleri ve İskan Bakanı Majid bin Abdullah Al-Hogail, Türk şirketlerini Krallık'taki gayrimenkul geliştirmelerine yatırım yapmaya çağırdı.”