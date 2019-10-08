Türkiye nefesini tuttu ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik olarak düzenlenecek operasyonun son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Suriye operasyonu başladı mı? Türkiye Suriye'ye ne zaman girecek? Barış Pınarı harekatı adı verilen operasyon için ardı ardına açıklamalar geliyor. Suriye sınırına yapılan askeri sevkiyat ve komando sevkiyatı devam ederken, Mehmetçik alarm durumuna geçti. Terör örgütü PKK/YPG ise "siviller katlediliyor" yalanı için sivil halkın bölgeden çıkışını engelliyor. Türkiye bu operasyonla Suriye sınırını tamamen kontrol altına almak istiyor. Peki, Türkiye Suriye'ye ne zaman girecek? Barış Pınarı Harekatı ne zaman başlayacak? İşte Suriye operasyonu ile ilgili son detaylar...

Sınıra komando sevkiyatı başladı

Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere takviyeler sürüyor.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Kentte konuşlanan komando birlikleri hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Suriye sınırına doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Fırat'ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Operasyonun önündeki siyasi engellerde kalkınca harekatın başlamasına çok az bir zaman kaldı.

Terör örgütü PKK/YPG, kapı kapı dolaşıp kendisine sahip çıkacak birilerini ararken, aynı zamanda halkın bölgeden çıkışına da izin vermiyor. Türkiye'ye karşı koyamayacağının farkında olan PKK, aldığı bu kararla olası operasyonda "siviller katlediyor" yalanını ortaya atıp dünya kamuoyunu arkasına almaya çalışacak.

Öte yandan YPG'li teröristlerin kendi ailelerini bulundukları bölgeden dışarı çıkartarak daha güvenli bölgelere gönderdiği aktarılıyor. Örgütün bu işlemi araçlarına ABD bayrağı takarak geçekleştirdiği belirtiliyor.

Kendi aileleri dışındaki kimsenin kentleri terk etmesine müsaade etmeyen YPG'li teröristler, operasyon öncesi bölgeyi terk etmek isteyen diğer sivilleri ise zorla tutuyor.

Oysaki Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin operasyonunda sivillerin zarar görmemesi için büyük bir titizlik göstermişti. Meskun mahalllerde yapılan operasyonlarda siviller PKK tarafından kalkan olarak kullanıldı ve Türk ordusu sivillere zarar gelmemesi adına çok sayıda şehit verdi. Hatta bu durumdan kaynaklı operasyonlar uzadı ve dolayısıyla maliyet yükü arttı ama ona rağmen Türkiye ve TSK hiçbir sivilin zarar görmemesi adına dünyada hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik harekat öncesinde Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor. Sınırdaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine geldi.

Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.

Amerikan askerleri çekiliyor

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı harekat için hazırlıklar sürerken ABD askerlerinden flaş bir hamle geldi. Yerel kaynaklara göre ABD'nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı harekat için hazırlıklar sürerken ABD askerlerinden flaş bir hamle geldi. Yerel kaynaklara göre ABD'nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmakta kararlı. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK'yı temizlemek için sıfır noktasındaki hazırlıkların sonuna geldi. Hazırlıklar devam ederken yerel kaynaklara göre ABD'nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

Öte yandan Reuters haber ajansı bölgedeki yaşanan gelişmelerle ilgili bir son dakika bilgisini paylaştı. Reuters'ın ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD güçleri Tel Abyad ve Rasulayn'da iki gözlem noktasını boşalttı.

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesinin ardından, sınır hattındaki hareketlilik arttı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; tüm bu gelişmelerin ardından yerel kaynaklar, ABD güçlerinin Türkiye sınırından güneye doğru hareket ettiğini duyurdu.

Yerel kaynaklara göre Amerikan askerleri, zırhlı konvoylar eşliğinde Tel Abyad'dan çekildi. Terör örgütü PYD'nin sözde yöneticileri, ABD'li yetkililere 'kararınızı gözden geçirin' çağrısında bulundu.

Teröristleri korku saldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon için hazırlıklarını tamamlamasının ardından terör örgütü YPG/PKK'yı korku sardı. Terör örgütü YPG/PKK, Haseki'nin Ras'ül Ayn ilçesinde kazdıkları tünellerin üzerini kapatmak için beton bloklar taşımaya başladı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar taşıyor.

Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Haseki kentine bağlı Ras'ül Ayn ilçesinde sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor.

Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı panikleyen terör örgütünün beton blok taşıma çalışmaları, Ras'ül Ayn karşısında bulunan Ceylanpınar ilçesinden görüldü.

Öte yandan, gün içerisinde zaman zaman Ras'ül Ayn üzerinde ABD helikopterinin devriye attığı gözlendi.

Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında TSK'ya ait zırhlı araçlar yoğun devriye faaliyetini sürdürüyor.

Türkiye Suriye'ye ne zaman girecek?

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin büyük olasılıkla ABD güçlerinin operasyon bölgesinden çekilme süreci tamamlanana kadar bekleyeceğini söyledi. Yapılan açıklamada ABD güçlerinin operasyon düzenlenmesi planlanan bölgeden çekilmesinin bir haftayı bulabileceği belirtildi.

Hareketli unsurlar çekiliyor

Öte yandan, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki ABD askeri noktaları kullanan hareketli unsurlar çekilmeye başladı.

Çekilmeyi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." sözleriyle doğruladı.

Dün gece saatlerinde Erdoğan ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.