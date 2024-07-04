Türkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili mi? Esed’in Özel Danışmanına suikast!

İran Devrim Muhafızları Beşşar Esed'in Sarayına baskın düzenleyerek bir casus şebekesini tutukladı. Esed'in Özel Danışmanı Luna Eş Şibil suikasta uğradı. Esed'in Türkiye ile olumlu adımlar atmak istemesi İran tarafından hoş karşılanmadı.

Özel kaynaklar İran Devrim Muhafızları istihbaratının Suriye Cumhuriyet Sarayı'na baskın düzenlediğini ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle bağlantılı olarak İsrail ve ABD adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla Luna Eş Şibil'e bağlı subayları kaçırdığını açıkladı.

Ardından Beşşar Esed ve Tahran arasında 40 günlük bir süre zarfında tehlikeli bir aşamaya ulaşan büyük ve gizli bir çatışma gelişti...

Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamada Beşşar Esed'in Özel Danışmanı Luna Eş Şibil'in dün öğleden sonra Şam merkeze giden yolda geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandığını duyurdu. Suriye Cumhurbaşkanlığı kazayı duyururken kazanın detaylarına değinmedi.

Şam yönetimi ile İran Devrim Muhafızları arasındaki çatışmanın işaretlerinin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle başladığı ve çatışmanın Suriye'nin başkentinde Cumhuriyet Sarayı'ndaki subaylar da dahil olmak üzere karşılıklı tutuklamalara dönüştüğü aktarıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İbrahim Reisi'nin helikopter kazasıyla bağlantılı olarak İran Devrim Muhafızları İstihbaratı, Suriye Cumhuriyet Sarayı'nda ABD ve İsrail için casusluk yaptıkları ortaya çıkan ve aralarında Yolsuzlukla Mücadele Komitesi'nden Albay Cafer Es Salih ve Cumhuriyet Muhafızları'ndan Manhal Süleyman'ın da bulunduğu Luna Eş Şibil'e bağlı subaylardan oluşan bir şebekeyi tutukladı.

Kudüs Gücü istihbaratı, Beşşar Esed'in oğluna yardıma gelme bahanesiyle ambulanslarla Cumhuriyet Sarayı'na baskın düzenledi ve subayları Seyyide Zeynep'teki Devrim Muhafızları karargahına götürdü.

Bir hafta önce Kudüs Gücü istihbaratı Luna'nın kardeşi Tuğgeneral Mülhem Eş Şibil'i tutuklamıştı.

Beşşar Esed'in Özel Danışmanı Luna Eş Sibil ise dün (Salı) saat 15:30'da Yafur bölgesinde ağır yaralanmasına neden olan korkunç bir trafik kazası geçirdi.

Kaynaklar Şam-Yafur Otoyolu'nda zırhlı bir aracın Eş Sibil'in içinde bulunduğu araca çarptığını ve aracını yolun ortasına doğru ittiğini açıkladı. Kaynaklar, çarpan aracın ön tarafında demir bir destek bulunduğunu ve bunun da Eş Şibil'in ciddi bir beyin kanaması geçirmesine yol açtığını belirtti.

Kazanın ardından Eş Şibil önce Yafur bölgesindeki Es Sabura Kliniğine götürüldü, ardından Şam'daki Eş Şami Hastanesine nakledildi; sürücü ve yanındaki kişi ise kazanın ardından bilinmeyen bir yere nakledildi.

İran Devrim Muhafızları, Luna Eş Şibil ve ekibinin eylemlerinde Beşşar Esed'in doğrudan dahli olup olmadığını henüz tespit etmiş değil; bu durum, tutuklanmalarının ardından saray yetkilileriyle devam eden soruşturmalarla ortaya çıkabilir.

Kaynaklar, dosyanın hassasiyeti ve büyüklüğü göz önüne alındığında Beşşar Esed'in dahlinin kanıtlanması halinde çatışmanın yoğunluğunun ve ortaya çıkışının önemli aşamalara gelebileceğini doğruladı.

Luna Eş Şibil'in ölüm haberinin duyurulması bekleniyor.

Şam'dan bilgi sahibi kaynaklar, Suriye yetkililerinin Suriyeli Öğrenciler Ulusal Birliği Eski Başkanı ve Halk Meclisi eski üyesi Luna Eş Şibil'in eşi Ammar Saati'nin hastaneye girişini engellediğini ve Eş Şami Hastanesi’nden alınan bilgilere göre Eş Şibil’in kanama durumunun çok ağır olduğunu ve ölümünün açıklanması için yeşil ışık beklendiğini belirtti.

Rejim hükümetinin Yüksek Eğitim Bakanı tarafından imzalanan ve Saati'nin hizmetlerine son verilmesini ve haklarının tasfiye edilmesini onaylayan bir kararın resmi yayıldı.

Saati'nin eşi AEş Şibil’i Beyrut’a nakletme girişimleri başarısız oldu, ardından Lübnan'dan doktorlar geldi ve eşinin komada olduğunu ve "bir mucizeye ihtiyacı olduğunu" söylediler.

Kaza mı yoksa tasfiye mi?

Olay, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esed'in, geçtiğimiz mayıs ayında katıldığı ve üyelerini atadığı genişletilmiş Merkez Komite toplantısında, Luna Eş Şibil'in adını, danışmanı Buseyna Şaban ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Ali Memlük'ün de aralarında bulunduğu diğer isimlerle birlikte Baas Partisi Merkez Komitesi listesinden çıkarmasının ardından geldi.

Özel kaynaklar, Suriye yönetiminin Baas seçimleri ve bu seçimlerde meydana gelen değişiklikler ile, bir dönüşümü yavaşça sağlamaya ve güvenlik hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasını sağlamanın yanı sıra sistemin yapısı ya da iktidardaki Baas Partisi konusunda reformist bir pozisyonla ortaya çıkmaya çalıştığını bildirdi.

Beşşar Esed'ın, Reisi için Tahran'a taziye ziyaretinde bulunmasında gecikmenin nedeni

İran Devrim Muhafızları İstihbaratı'nın Suriye Cumhuriyet Sarayı'na yaptığı baskın sonucunda Beşşar Esed, Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümü nedeniyle taziyelerini sunmak üzere Tahran'a gitmekte gecikti. Tahran'a vardığında Ayetullah Hamanei, Suriye'nin İran'ın bölgedeki varlığından kaçamayacağını sert bir dille ifade etti ve kendisini Batı ve Araplarla iş birliği yapmaması konusunda uyardı. Hamanei, Beşşar'a Arapların ve Batı'nın vaatlerinin yerine getirilmeyeceğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei, Suriye Cumhurbaşkanı Esed'e "direnişin Suriye'nin ayırt edici kimliği olduğunu ve korunması gerektiğini" hatırlatırken, Suriye resmi haber ajansı Ayetullah Hamanei'nin resmî web sitesinde yer alan bu mesajlara yer vermekten kaçındı.

Ayetullah Hamanei, Esed'e "Direniş Ekseni'n in düşmanları ve Batı'nın Suriye'yi bölgesel denklemlerden çıkarmak için asla tutmayacakları sözler de dahil olmak üzere başka yöntemler kullanmayı planladıklarını" ve Suriye'nin "Direniş ve Direniş Cephesi'nin kuruluşundan bu yana direniş ekseninin temel direklerinden biri olduğunu" söyledi ki bu Beşşar'ın açıklamalarıyla çelişiyor.

Beşşar Esed bir yıl önce Cidde zirvesinde yaptığı konuşmada "Arap kimliğinin medeniyet boyutuyla" pekiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ayetullah Hamanei'nin sözleri Arapların Suriye yönetimi ile yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu. Bu görüşme İsrail’in Şam ve Suriye'nin diğer bölgelerinde İran Devrim Muhafızlarını hedef alan saldırılarının hızlandığı bir döneme denk geldi.

Kaynaklar, Ayetullah Hamanei'nin Beşşar Esed'i Yemen'in Eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in akıbetine benzer bir akıbetle tehdit ettiğini ve Tahran'ın Beşşar Esed'e alternatif olarak kardeşi Mahir Esed'i ilk seçenek olarak tartıştığı bir aşamaya gelindiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Ramazan Bursa/ Suriye TV