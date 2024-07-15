Türkiye-Suriye normalleşmesinde o ülke devrede! "Hakan Fidan" detayı dikkat çekti

Melih Altınok, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecinde Irak'ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Şam'da yapılan görüşmelerden sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a görev verdiğini belirten Altınok, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in iki taraf arasındaki iletişimi sürdürmek için girişimlerde bulunduğunu yazdı. Altınok, bu süreçte İran ve Körfez ülkelerinin de etkili olduğunu vurguladığı Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şam'da Putin'in özel temsilcisiyle yaptığı toplantının ardından ilk adımı atan Esad'a yeşil ışık yakmasıyla başlayan süreç hızla ilerliyor.

Son olarak Erdoğan, NATO zirvesinden dönüşünde, "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız... Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız" demişti.

Dün de diplomasi kulislerinde bir süredir Şam ile Ankara arasında arabuluculuk yapmak için girişimlerde bulunduğu konuşulan Irak, işi resmiyete döktü.

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak'ın arabuluculuk yapmak için inisiyatif aldığını ve iki taraf arasındaki iletişimin devam ettiğini belirterek görüşmeyi ayarlamak için çarşamba günü Washington'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini açıkladı.

Görüşmeyi sorduğum diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin bölgede normalleşmeye katkı sağlayacak her türlü girişime, teklife açık olduğunu söylüyorlar.

Peki Irak'ın yaptığı hamlenin arkasında kim var?

Dışişleri Bakanı Hüseyin, arabuluculuk yapma kararının Irak'a ait olduğunu ve Irak'ın iç ya da dış politikasında başkalarından icazet almadığını söylüyor ama üzerlerindeki İran etkisi ortada. Ancak son dönemde Körfez ülkelerinin de Bağdat'la derin bir arka kapı diplomasisi yürüttükleri biliniyor.

Bu durumda Suriye'deki süreçte yegâne arabulucu rolü oynamak isteyen Moskova'ya yeni rakipler çıktığını söylemek mümkün.

Bu ilgi alaka da bize ABD'nin bölgeden çekilme ihtimalinin tüm aktörler tarafından satın alındığını gösteriyor."