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Türkiye Süper Enduro Şampiyonları belli oldu

İzmir’in Bergama ilçesinde Türkiye Motosikletçiler federasyonu ve Bergama Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen Türkiye Süper Enduro 2.

25 Ağustos 2019 Pazar 21:25
Türkiye Süper Enduro Şampiyonları belli oldu

İzmir’in Bergama ilçesinde Türkiye Motosikletçiler federasyonu ve Bergama Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen Türkiye Süper Enduro 2. Ayak Yarışlarının Şampiyonları belli oldu.


Bergama Belediyesi Enduro Yarış Pisti’nde gerçekleşen yarışlar, Türkiye’nin heryerinden gelen 50 yarışçı eşliğinde kıyasıya geçerken,seyirciler heyecanlı anlar yaşadı.


Çekişmeli geçen yarışlarda meydana gelen küçük çaplı kazalara rağmen mücadeleyi bırakmayan motor tutkunları zorlu parkurlara hız kesmeden devam etti.


Gp’de birinciliği alan Emre Coşar Bergama’da gerçekleşen bu şampiyona için emeği geçen herkese teşekkürlerin iletirken, "İlk olarak Enduro Gp genel klasmanında yarıştım. Birinci olarak bitirdim.Ufak tefek teknik aksaklıklar oldu ama onun dışında iyi gidiyoruz.Hava çok sıcak, biraz bizi yoruyor ama devam edeceğiz" dedi.


Süper Enduro Gp genel, prestij, gençler, veteran, hobi ve usta olmak üzere toplamda altı kategoride mücadele eden yarışlarda dereceye giren isimler şu şekilde oldu:


Prestij kategorisinde birinci Emre Coşar, ikinci Deniz Memnun, üçüncü Cemil Yurtüper.


Gençler kategorisinde birinci Muhammet Çetin, ikinci Doğukan Duraman, üçüncü Levent Armağan Balint.


Veteran kategorisinde birinci Sinan Ordu, ikinci Savaş Serim, üçüncü Fahrettin Altınkök.


Hobi kategorisinde birinci Soner Metin, ikinci Tolga Alkan, üçüncü Hasan Hüseyin Ayyıldız.


Usta kategorisinde birinci Şaban Özdemir, ikinci Gökhan Kart, üçüncü Nurdoğan Kuzu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 21:25
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