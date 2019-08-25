İZMİR (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde tamamlandı.

Bergama Belediyesi Süper Enduro Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlara yaklaşık 50 sporcu katıldı. Serbest antrenman ve sıralama turlarıyla dün başlayan şampiyonada, bugün etap yarışlarına geçildi.

Üç etaptan oluşan yarışmada sporcular, kıyasıya mücadele etti. Yaklaşık bin kişinin izlediği yarışlarda, sporcular seyircilere heyecanlı anlar yaşattı.

Yarışma sonucunda "Süper Enduro GP"de Emre Coşar, birinci olurken, Deniz Memnun ikinci ve Nurdoğan Kuzu da üçüncü oldu.



Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda "Süper Enduro GP" ve "Enduro Prestij"de birinci olan Emre Coşar, yaptığı açıklamada, "İyi bir yarış oldu. İki kategoride birinciliğe ulaştım. Destekleyen herkese seyirciye özellikle teşekkür ederim." dedi.



Kategorilere göre dereceye giren diğer sporcular ise şunlar:



Enduro Gençler: 1. Muhammet Çetin, 2. Doğukan Duraman, 3. Levent Armağan Balint



Enduro Veteran: 1. Sinan Ordu, 2. Savaş Serim, 3. Fahrettin Altınkök



Enduro Hobi: 1. Soner Metin, 2. Tolga Alkan, 3. Hasan Hüseyin Ayyıldız



Enduro Usta: 1. Şaban Özdemir, 2. Gökhan Kart, 3. Nurdoğan Kuzu



Enduro Prestij: 1. Emre Coşar, 2. Deniz Memnun, 3. Cemil Yurt

