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Spor Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:06:52 -
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Kurtuluş Savaşı’mızın kaderini belirleyen ve zaferle sonuçlanan 30 Ağustos 1922’deki Büyük Taarruz’un 98. Yılı’nı ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gurur duyarak kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurulmasını sağlayan tarihimizin en önemli kurtuluş zaferlerindendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığındaki bu zaferimiz, Türk ordusunun ve Türk halkının Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği, saygıyla andığımız en kutsal fedakarlık ve başarılardan biridir." denildi.

Mesajda, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerin rahmetle anıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Esaretin ve işgalin vatan topraklarımızdan sökülüp atıldığını anlatan bu milli bayramımızda, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize düşen, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemizi iç ve dış saldırılara karşı korumak, birlik ve beraberlik ruhu içinde vatanımızı geleceğe taşımaktır. Vatandaşlık bilinci ve sorumluluğuyla halkımızın her bir ferdinin şehitlerimize karşı ülkeye sahip çıkma borcu vardır. Bu borcu, sadece ve sadece ülkemiz için çalışarak, ülkemizi daha çağdaş, müreffeh ve her alanda güçlü hale getirerek ödeyebiliriz."


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