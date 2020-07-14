Türkiye sporda Avrupa'ya gönül elçiliği yapacak

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Spor Haftası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye'yi temsilen Avrupa spor elçisi olarak görevlendirilen Bölükbaşı, yeni görevi ve Avrupa Spor Haftası hazırlık çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bölükbaşı, spor kültürünün Türkiye'de hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, "Avrupa'da herkes için spor kültürü daha görünür olsa da Türkiye'de trend hızlı bir şekilde yukarı doğru ilerliyor. Spor yapma alışkanlığı her geçen gün tabana yayılmaya başladı. İnsanlar parklarda daha çok spor yapmak için zaman harcıyor, mobil uygulamalar indiriyorlar, evlerinde spor eğitmenleriyle bireysel branşlarda özel dersler alıyorlar. 'Yetenek Taraması', '10 Bin Pota', 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projeleriyle, bu yükselişi Bakanlığımız da iyi değerlendiriyor. 81 ilde 'Beraber Yürüyelim' kampanyası yaptık. AB ülkelerinde bile bu kadar hızlı bir organizasyon yapılmadı. Sosyal farkındalık işleri yapmaya başladık. AB, çalışmalarımızı yakından takip ediyor. AB ülkelerine 10 bin avro, bize ise 170 bin avro fon desteği sağlandı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Spor Haftası'na yoğun bir çalışmayla hazırlanıldığını aktaran Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Bize görev düşüyor, hareket etme kültürü, farklı branşların beslenmesi, daha fazla bisiklet kullanımına teşvik etme, adım atma gibi konuları sürekli işleyeceğiz. Bu konuları Avrupa Birliği üye ülkelerinden daha fazla yapmak için çalışacağız. Yılbaşından beri çalışıyorduk, araya pandemi süreci girse de ona göre de hazırlık yapıyoruz, sosyal mesafeyi korumaya dikkat ederek, toplumun psikolojik tarafını da ayakta tutmak ve etkinliklerin pandemiye uygun şekilde devam edebilmesi için çalışıyoruz. Eylül ayının 20'sinden sonra güzel bir Avrupa Spor Haftası geçireceğiz, 81 ilde milyonlarca kişinin katılacağı etkinlikler, büyük şehirlerde organizasyonlar düzenleyeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde, elindeki potansiyeli en doğru şekilde yönetip yönlendirmesi kapsamında, Avrupa spor elçiliği unvanını ihya etmiş olacağız."

Bölükbaşı, spor faaliyetlerinin farkındalığı konusunda toplumun bilinçlendiğini vurgulayarak, "Bu bilinçlenme eğilimi ve daha fazla ilginin olduğu yerde akademik çalışmalar yapacağız, yetenek taramasında belirlenen yetenekli çocukları daha fazla yakından takip edeceğiz, çocuğa o spor kültürünü kazandırmak için gayret göstereceğiz. Avrupa Birliği'nin bu çalışmalara bakış açısı, yaşam kalitesinin artması ve insanların egzersiz alışkanlıklarının hayatına yansıması. Türkiye bir anlamda Avrupa'ya rol model olacak. Geçtiğimiz yıl Avrupa Spor Haftası'nda Avrupa'dan çok daha büyük bir iş yaptık. Bakanlığımız desteğiyle, federasyona toplumdan çok fazla talep geldiği için bütünleştik." şeklinde görüş belirtti.

Bölükbaşı, sporun sağladığı imkanlara her bireyin ulaşmasını hedeflediklerini aktararak, şunları ifade etti:

"Türkiye'de spor sektörü büyüyor, Avrupa'da gelişmekte olan dünya ülkelerinden çok daha fazla potansiyelimiz var ve bu potansiyeli en doğru şekilde yönetmek gerekiyor. 'Herkes için spor' diyoruz, herkesin spor imkanlarına eşit bir şekilde ulaşması gerekiyor. Spora ve spor salonlarına çok fazla ilgi var, talep yoğun olduğu için çok sayıda spor salonu açılıyor. Pandemi dönemi hem liglere hem amatör branşlara olumsuz etkide bulunuyor, spor işletmelerinin de ayakta kalması, pandemi sürecinde gerekli önlemleri alarak faaliyetlerine devam etmesi gerekiyor."