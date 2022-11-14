Türkiye sözleri "Hadi oradan" dedirtti! Yalancıyı n'etsinler Macron?

Türkiye’nin kalbi İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Taksim, dün kana bulandı.

Bir kadın terörist, meydana bombayı bırakıp, kaçtı.

16.20 sıralarında bombanın patlamasıyla 4’ü olay yerinde 6 kişi can verdi, 81 kişi yaralandı.

Yaralıların 39’u taburcu oldu, 42 yaralıdan 5’i yoğun bakımda, ikisinin de durumu ağır…

Paris’teki saldırıların yıl dönümüydü

Hain saldırı sonrası Türkiye’ye diğer ülkelerden başsağlığı mesajları yağdı.

Dün aynı zamanda Paris’teki saldırıların yıl dönümüydü.

13 Kasım 2015’te Fransa’nın başkenti Paris’teki bir konser salonu, stadyum, restoranlar ve barlara saldırı düzenlenmiş, 130 kişi bu saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Terörle mücadelede yanımızdaymış

Fransa topraklarındaki en büyük toplu can kayıplarından biri olan saldırıları anan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Teröristlere kucak açmayı sürdüren Macron, “Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız; acınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız.” diyerek tribünlere oynadı.