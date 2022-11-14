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Dünya Türkiye sözleri "Hadi oradan" dedirtti! Yalancıyı n'etsinler Macron?
Dünya

Türkiye sözleri "Hadi oradan" dedirtti! Yalancıyı n'etsinler Macron?

Teröristlere kucak açmayı sürdüren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Taksim’deki terör saldırısını güya kınayan Macron, Türkiye’ye başsağlığı diledi. Macron, “Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 11:00:00 -
Türkiye sözleri "Hadi oradan" dedirtti! Yalancıyı n'etsinler Macron?

Türkiye’nin kalbi İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Taksim, dün kana bulandı.

Bir kadın terörist, meydana bombayı bırakıp, kaçtı.

16.20 sıralarında bombanın patlamasıyla 4’ü olay yerinde 6 kişi can verdi, 81 kişi yaralandı.

Yaralıların 39’u taburcu oldu, 42 yaralıdan 5’i yoğun bakımda, ikisinin de durumu ağır…

Paris’teki saldırıların yıl dönümüydü

Hain saldırı sonrası Türkiye’ye diğer ülkelerden başsağlığı mesajları yağdı.

Dün aynı zamanda Paris’teki saldırıların yıl dönümüydü.

13 Kasım 2015’te Fransa’nın başkenti Paris’teki bir konser salonu, stadyum, restoranlar ve barlara saldırı düzenlenmiş, 130 kişi bu saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Terörle mücadelede yanımızdaymış

Fransa topraklarındaki en büyük toplu can kayıplarından biri olan saldırıları anan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Teröristlere kucak açmayı sürdüren Macron, “Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız; acınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız.” diyerek tribünlere oynadı.

 

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

HADİ ORADAN YALANCI AHMAK TERÖRİSTLERİN SAHİBİ SİZSİNİZ ZATEN.

Göksen Merey

sen uzak dur karışma yeter. fransızların karekteri böyledir.dostuz derler ama düşmanın yanında görünür, karısına kocasına yemin eder sadakat için ama aldatır. Tüm dünyada fransızlık deyince akla bu gelir. mark twain adlı amerikalı yazarla dalga geçmek isteyen bir fransız amerikalılar canları sıkılırsa atalarını arasın ama dededen öteye gidemezler deyince amerikalı yazar mark twain fransızlarda gerçek babalarını arasınlar ama bulamazlar demesi gibi.
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