Türkiye Sırbistan'la berabere kaldı
UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Sırbistan'a konuk olan A Milli Takımımız golsüz geçen karşılaşmada beraberlikle yetindi.
UEFA Uluslar Ligi B Lig-3. grubunda ilk maçında Macaristan'a 1-0 yenilen millilerimiz, 2. maçını deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma golsüz geçti
Sırbistan'ın Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi gelmezken, Alexander Kolarov, 49. dakikada 2. sarı karttan dolayı karşılaşmayı tamamlayamadı.
Şenol Güneş: Kaybedilen 2 puan oldu
Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş, İlk karşılaşmaya göre daha iyiydik. Aslında 10 kişi kalana kadar savaşlı dirençli oynadık. Oyundan memnun kaldım. Sırbistan 10 kişi kaldıktan sonra atağa başladık. Ardından rakip gelmeye başladı. Arkaya sızma yaptık ama başarılı olamadık. 2 puandan olduk diyen Şenol, genel anlamda performanstan memnun kaldığını söyledi.