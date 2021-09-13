Türkiye Sırbistan Voleybol maçı sonucu
A Milli Erkek Voleybol Takımı Sırbistan maç sonucu merak ediliyor. 2021 Avrupa Şampiyonası A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Sırbistan'a 3-2 yenildi ve turnuvaya veda eden takım oldu.
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan son 16 turu mücadelesinde, "Filenin Efeleri", son Avrupa şampiyonu Sırbistan ile karşılaştı. Sırbistan, ilk seti 25-18 alarak 1-0 öne geçti. A Milli Takım ikinci sette, skor avantajını iyi kullanarak seti 25-22 kazandı ve maçta durumu 1-1'e getirdi. Filenin Efeleri, seti 25-22 alarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette, Sırbistan, 25-23 alarak skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın beşinci ve final setinde ay-yıldızlılar, seti 15-12, maçı da 3-2 kaybetti. Maçın en skorer oyuncusu olan Adis Lagumdzija'nın ürettiği 28 sayı mağlubiyeti önleyemedi.
Millilerde Efe Mandıracı ve Yiğit Gülmezoğlu 14'er, Vahit Emre Savaş ise 13 sayı kaydetti. Mert Matic 3, Burak Güngör 2, Murat Yenipazar 1 sayı alabildi. Finlandiya'da 22 sayı üreten Sivula galibiyeti getiren isim oldu.