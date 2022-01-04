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Dünya Türkiye sınırında hareketlilik! Esed'e ait uçak Mardin'den görüntülendi
Dünya

Türkiye sınırında hareketlilik! Esed'e ait uçak Mardin'den görüntülendi

Suriye’nin Kamışlı kentindeki havaalanına eli kanlı Beşşar Esed'e ait Rus yapımı kargo uçağı indi. Ilyushin Il-76T model kargo uçağı inerken, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 14:50:00 -
Türkiye sınırında hareketlilik! Esed'e ait uçak Mardin'den görüntülendi

Suriye’nin Kamışlı kenti havaalanına eli kanlı Beşşar Esed rejimine ait Rus yapımı kargo uçağı inerken, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı kenti havaalanına dün akşam saatlerinde bir kargo uçağı indi. SYRİYAN kargo uçağının Rus yapımı olduğu görüldü. Şam'dan havalandığı tahmin edilen Rus üretimi Ilyushin Il-76T model kargo uçağı, Esed rejiminin elinde bulunduğu öne sürülen Kamışlı Havaalanı'na iniş yaptı.

Kamışlı’ya gelen bu uçağın hangi amaçla buraya geldiği ya da ne tipte bir kargo taşıdığı ise henüz bilinmiyor. Ancak havaalanında Rus askerlerin olduğu bilinirken, onların askeri lojistik malzeme taşıdığı tahmin ediliyor.

Kargo uçağın indiği Kamışlı Havaalanı’na kanatları 80 metre olması nedeniyle kontrol kulesi binasına yaklaşamayınca binanın yaklaşık bir kilometre uzağında pist üzerinde ancak durabilen uçak Nusaybin’den görüntülendi.

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