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Türkiye sınırında hareketli anlar! Uçuşlar yeniden başladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki gündür devriye yapmayan askeri helikopterler yeniden uçuş yapmak için yeniden ilçe jandarma komutanlığına geldi.

27 Ağustos 2019 Salı 15:50
Türkiye sınırında hareketli anlar! Uçuşlar yeniden başladı

Şanlıurfa Akçakale'de iki gündür devriye yapmayan askeri helikopterler yeniden ilçe jandarma komutanlığına konuşlandı.

İlçe jandarma komutanlığında konuşlu helikopterlerin ise gün içerisinde yeniden devriye uçuşu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Türkiye ve ABD’li yetkililer arasında sınırda yapılacak faaliyetlerle ilgili mutabakata varılmasının ardından sınır hattında devriye uçuşları başladı. Amerikan ordusuna ait iki askeri helikopter 24 Ağustos cumartesi günü sınır hattında Türk ve Amerikan askerleriyle birlikte devriye uçuşu gerçekleştirdi. Gün boyu süren uçuşlara iki gün ara verildikten sonra bugün sabah saatlerinde ilçe semaları yeniden hareketlendi.

İki askeri helikopter

Yine Amerikan ordusuna ait olduğu belirlenen iki askeri helikopter ilçe semalarında bir süre uçuş yaptıktan sonra ilçe jandarma komutanlığına indi. Helikopterlerden inen askeri heyet ise sivil bir minibüsle komutanlıktan ayrılarak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi olarak kullanılan 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na geçti.

Yeni devriye hazırlığı

İlçe jandarma komutanlığında konuşlu helikopterlerin ise gün içerisinde yeniden devriye uçuşu gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:50
  1. Şanlıurfa
  2. Akçakale
  3. ABD

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