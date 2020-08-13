Türkiye sınırına asker yığdılar
Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren PKK’ya yönelik Türkiye’nin düzenlediği başarılı hava operasyonlarının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri, Türkiye sınırına çok sayıda asker yığdı.
Türkiye, milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı etkili mücadelesini sürdürürken, komşu ülkelerden destek yerine ilginç hamleler geliyor.
Türkiye’nin Irak’ta yuvalanan terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkmaya başlayan Irak, tepki çeken iddialarla Türkiye sınırına asker yığmaya başladı.
Türkiye'ye ait SİHA’ların dün düzenlediği hava harekatının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri’nden sınıra çok sayıda askeri güç sevkiyatı yapıldığı öğrenildi.
IKBY’ye yakın Rudaw’a konuşan Sidekan Nahiyesi Sorumlusu İhsan Çelebi, “Son iki günde çok sayıda Irak Sınır Muhafız Güçleri sınıra sevk edildi. Bölgede 6 güvenlik noktası oluşturmak amaçlı söz konusu güç bölgeye sevk edildi." dedi. Çeşitli bölgelerde askeri noktaların kurulacağını söyleyen Çelebi, "Ancak bazı bölgelerde PKK askeri üslerin kurulmasına karşı çıkıyor” diye konuştu.
Türkiye sınırına getirilen asker sayısının 500 olduğu ifade edildi.