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Dünya

Türkiye sınırına asker yığdılar

Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren PKK’ya yönelik Türkiye’nin düzenlediği başarılı hava operasyonlarının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri, Türkiye sınırına çok sayıda asker yığdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:20:00 - 2020-08-13 12:22:10
Türkiye sınırına asker yığdılar

Türkiye, milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı etkili mücadelesini sürdürürken, komşu ülkelerden destek yerine ilginç hamleler geliyor.

Türkiye’nin Irak’ta yuvalanan terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkmaya başlayan Irak, tepki çeken iddialarla Türkiye sınırına asker yığmaya başladı.

Türkiye'ye ait SİHA’ların dün düzenlediği hava harekatının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri’nden sınıra çok sayıda askeri güç sevkiyatı yapıldığı öğrenildi.

IKBY’ye yakın Rudaw’a konuşan Sidekan Nahiyesi Sorumlusu İhsan Çelebi, “Son iki günde çok sayıda Irak Sınır Muhafız Güçleri sınıra sevk edildi. Bölgede 6 güvenlik noktası oluşturmak amaçlı söz konusu güç bölgeye sevk edildi." dedi. Çeşitli bölgelerde askeri noktaların kurulacağını söyleyen Çelebi, "Ancak bazı bölgelerde PKK askeri üslerin kurulmasına karşı çıkıyor” diye konuştu.

Türkiye sınırına getirilen asker sayısının 500 olduğu ifade edildi.

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Yorumlar

Ulvi

Şuursuz herifler! 500 çapulcu ile Türkiyeyi durduracağınızı zannedeceğinize,Pkk ile mücadele edin topraklarınızı geri alın.Bir daha cıss.Bırak PKK ile aynı mekanda bir araya gelmeyi,1 km yakınına dahi yaklaşmayın.Toz olursunuz sonra.
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Zaten amaç ırak ı kuzey e çekmekti!

Gel toprağına sahip çık diyor Türkiye.. Olay bu
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