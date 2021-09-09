Türkiye Sigorta’dan İhracat Hamlesi

Buğra Kardan

Türkiye Sigorta’nın kuruluşunun birinci yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Atilla Benli, toplantıda “Dolu dolu bir yıl yaşadık. Çok hızlı hareket ettik. 2 bin 700 arkadaşımızla önemli çalışmalara imza attık. Her alanda hem birinci olduk hem de enleri başardık” dedi.

Açık ara önde

Benli, “Tüm branşlarda bir numaradayız, açık ara öndeyiz. Tablo çok iyi. Bunu rakamlar net şekilde ortaya koyuyor. Hayat dışında 6 milyar lira, hayatta 2 milyar lira prim üretimi yapmış durumdayız. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) ise 40.7 milyar lira fon büyüklüğü elde etmiş vaziyetteyiz” diye konuştu. 40 faaliyet bölgesinde 12 milyona yakın müşteriye hitap ettiklerini hatırlatan Benli, “8 bin 300 dağıtım ağımızla, 5 bin 950 hizmet noktamızla öne çıkıyoruz” bilgisini paylaştı. İnovatif ürünler ortaya koyduklarını belirten Benli, “Dev yatırımları teminat altına alıyoruz. Uydularımızı, limanlarımızı sigortalıyoruz. Çıtayı da yükseltiyoruz. Avrupa’da, Asya’da poliçe kesen bir şirket olmayı hedefliyoruz. Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleriyle ilgileniyoruz. İnşallah önemli adımlar atacağız, uluslararası oyuncu olacağız” şeklinde konuştu.

Esnek model geliyor

Benli, “Müşteri ve platform odaklı, 360 derece sigortacılık anlayışımız var. Pek çok ürünümüz bulunuyor. Terzi usulü, doğacak ihtiyaca anında cevap verebilecek modelimiz de geliyor. Modelimiz esnek olacak. Sigortalılarımız riskleri seçerek gelirleri ölçüsünde modelimize dahil olabilecek” ifadelerini kullandı. Katılım sigortacılığına girecekleri de bildiren Benli, “BES dışında hayat ve elementer tarafta hizmet vereceğiz. 2 şirket tek yönetim olacak. Yakın zamanda detayları paylaşacağız” açıklamalarında bulundu. Afetler esnasında yürüttükleri çalışmalara değinen Benli, şöyle devam etti: “Öncelikle hasar merkezlerimizi kurduk. Orman yangınlarının, sel olaylarının, toprak kaymalarının olduğu alanlarda sigortalılarımızın yanlarında yer aldık. Afet bölgelerinde bulunan sigortalıların cep telefonlarına SMS gönderdik. Onlara poliçeleri dahilinde nerelerden hangi yardımları alabileceklerini anlattık. Ne yazık ki dünyada yüzde 40 olan doğal afet sigorta oranı ülkemizde yüzde 3-4 seviyesinde. İnşallah, bu oranı yüzde 50’lere, 100’lere taşırız.”

Farkındalığı arttıracak

Atilla Benli, ilaveten şu görüşleri dile getirdi: “Sigortanın çok daha geniş kesimlere ulaşması ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamaları düzeyine erişmesine katkı sunma konusunda çok önemli bir misyonla yola çıktık. Sektör olarak sigorta açığını kapatmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Gerekirse kapı kapı dolaşıp insanlara sigortanın önemini anlatmamız lazım. Kurum olarak bu konuya milli bir görev olarak bakıyoruz.”

Marka Yüzü Timuçin Esen Oldu

Türkiye Sigorta’nın reklam yüzü ünlü oyuncu Timuçin Esen oldu. Esen’le bir yıllık anlaşma yapıldı. Esen’in Hekimoğlu dizisindeki rol arkadaşı Muhammed Dede’yle kamera karşısına geçtiği reklam filmlerinin ilki, dün akşam yayınlandı. Esen şunları söyledi; “Ülkemizde sigorta bilinci özellikle son yıllarda gelişmekte olsa da henüz yeterli bir noktada değil. Oysaki sigorta konusu, hayatımızın her anında kritik bir öneme sahip. Reklamlarımızda ise bu yöndeki bilinci arttırma yönünde önemli mesajlar verdiğimize inanıyoruz. Türkiye Sigorta gibi hem bu bilincin geliştirilmesi yönünde önemli bir misyon üstlenen hem de henüz ilk yılında büyük başarılara imza atan lider bir kurumla birlikte çalışmaktan mutluluk ve gurur duydum.”