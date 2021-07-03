Türkiye Sigorta, çocukları kitaplarla buluşturuyor

Proje kapsamında Türkiye Sigorta ve Kitapsepeti KÖK Platformu yöneticileri 30 Haziran tarihinde Doğantepe İlkokulunu ziyaret ederek okulun kütüphanesine 500 kitap katkıda bulundu.

“Her zaman ve her yerde çocuklarımızla beraberiz”

Projeden duyduğu mutluluğu ifade eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Nisan ayında projeye başladıklarında 1500 kitap için yola çıktıklarını ve hedefin üzerine çıkan Türkiye Sigorta Ailesi’ne teşekkür ederken şunları söyledi; “Nisan ayında Kitapsepeti KÖK Platformu iş birliğinde anlamlı bir proje başlattık. Amacımız yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ülkemizin her yerinde elimizden geldiğince desteklemek. Bugün bu projeye gönülleriyle katılan tüm Türkiye Sigorta ailesine teşekkür ediyorum. Kocaeli’mizin Başiskele ilçesindeki şirin okulumuz Doğantepe İlkokulu’nun kütüphanesine destek vermekten mutluyuz. Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek”