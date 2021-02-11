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Gündem Türkiye şehitlerine, Halk TV Demirtaş'a ağladı
Gündem

Türkiye şehitlerine, Halk TV Demirtaş'a ağladı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili'nde dün akşam Gara'dan şehit haberlerinin geldiği esnada Halk TV'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın konuk olması konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:16:00 - 2021-02-11 14:18:00

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında dün akşam Gara'da şehitlerimizin olduğu esnada CHP'nin yayın organı Halk TV'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın konuk edilmesi ele alındı.

"Yürekleri varsa sorsunlar..."

Karahasanoğlu, Şirin Payzın ve Emin Çapa'ya çağrıda bulunarak "Yyürekleri varsa sorsunlar, vıdı vıdı edeceklerine dolar artık 10 liraya çıktı, 10 liradan kimse indiremez. 7 liraya indi ne oldu Emin Çapa. Bırak onları sen ekonomi mekonomi bildiğin yok. Bari karşına geçen Başak Demirtaş'a de ki, şehitler için ne düşünüyorsunuz? PKK'ya kınama yapıyor musunuz? Lütfen iki kelime eder misiniz? Eşiniz 3-4 senedir cezaevinde, eşi cezaevinde olan bir kişi olarak, bir anne olarak, Diyarbakır'da anneler HDP'nin önünde bekliyorlar, o anneler için bir mesajınız var mı? O annelere yönelik olarak PKK'ya bir mesajınız var mı diye sorabiliyorlar mı? Soramıyorlar. Şehitlere gözünü kapat. Ondan sonra Selahattin Demirtaş AHİM kararıyla serbest bırakılmış da nasıl olurmuş da Türkiye'de hala tutuklu kalabilirmiş. Sen PKK'yı kınayamıyorsun ya kalkıp bir de Türkiye'de yayın yapan televizyonda çıkıp orda ahkam kesiyorsun. Bu nasıl olabiliyor ya bir izah edin bana." dedi.

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