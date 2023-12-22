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Siyaset Türkiye şehitlerine ağlarken Özgür Özel'in mesajına tepki yağdı
Siyaset

Türkiye şehitlerine ağlarken Özgür Özel'in mesajına tepki yağdı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 23:24:00 - 2023-12-22 23:37:31
Türkiye şehitlerine ağlarken Özgür Özel'in mesajına tepki yağdı

Adını DEM Partisi olarak değiştiren HDP ile samimi pozlar veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için utanmadan taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

HDP ile sık sık samimi pozlar veren Özel'in taziye mesajına tepki yağdı. 

İşte onlardan bazıları:


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye düşmanının önünde eğilip elini öpmüştü

CHP koltuğuna oturduğundan bu yana icraatleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratan CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel HDP’li Pervin Buldan ile birlikte Kadıköy'de düzenlenen "Bir Opera Gecesi" dinletisine katılmış, konserde Türkiye düşmanlığı ile bilinen Pervin Chakar’ın önünde eğilip elini öpmüştü.

'HDP ile sorunumuz yok'

Öte yandan Özel, teröristbaşı Öcalan ve terör örgütü PKK'ya övgüler düzen Kandil'in partisi HDP ile hiçbir sorununun olmadığını söylemişti.

Şehit cenazesinin ardından HDP ziyareti

Özel geçtiğimiz günlerde de önce şehit cenazesine katılmış ardından PKK'nın siyasi kanadı eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti'ye gerçekleştirdiği ziyaret tepki çekmişti.

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