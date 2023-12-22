Türkiye şehitlerine ağlarken Özgür Özel'in mesajına tepki yağdı

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

HDP ile sık sık samimi pozlar veren Özel'in taziye mesajına tepki yağdı.

İşte onlardan bazıları:



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Türkiye düşmanının önünde eğilip elini öpmüştü

CHP koltuğuna oturduğundan bu yana icraatleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratan CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel HDP’li Pervin Buldan ile birlikte Kadıköy'de düzenlenen "Bir Opera Gecesi" dinletisine katılmış, konserde Türkiye düşmanlığı ile bilinen Pervin Chakar’ın önünde eğilip elini öpmüştü.

'HDP ile sorunumuz yok'

Öte yandan Özel, teröristbaşı Öcalan ve terör örgütü PKK'ya övgüler düzen Kandil'in partisi HDP ile hiçbir sorununun olmadığını söylemişti.

Şehit cenazesinin ardından HDP ziyareti

Özel geçtiğimiz günlerde de önce şehit cenazesine katılmış ardından PKK'nın siyasi kanadı eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti'ye gerçekleştirdiği ziyaret tepki çekmişti.