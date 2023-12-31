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Medya Türkiye şehitlerine ağlarken milleti coşturmuştu! Leman Sam hastaneye kaldırıldı
Medya

Türkiye şehitlerine ağlarken milleti coşturmuştu! Leman Sam hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-31 18:44:00 -
Türkiye şehitlerine ağlarken milleti coşturmuştu! Leman Sam hastaneye kaldırıldı

Türkiye 12 şehidine ağlarken CHP'li belediyeye bağlı akademide konser vererek milleti coşturan Leman Sam, koronavirüse yakalandı.

Leman Sam, önceki akşam Lüleburgaz’da konser verdi. Sanatçı, sahne sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Corona virüse yakalanan Sam, tedavi altına alındı. Sam'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, serum ve gıda takviyesi aldığı aktarıldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık durumum şimdi daha iyi. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum. Herbirinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Türkiye şehitlerine ağlarken konser vermişti

Türkiye 12 şehidine ağlarken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'li belediyeye bağlı Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde dün akşam Leman Sam konseri yapılması tepki topladı.

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