Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit İsa Gürmen'in ağabeyi Tahir Gürmen'e ve "şehitlik makamına" doğru ve saygısızlık yapmak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, tasarım kurulumundan oluşan Gürmen, "Şehit'i öldürmek ve parçalamak isteyenlerden oluşan bu bir ev tipidir." kullanımları. Şehidin emaneti olan beyi Tahir Gürmen'e Bingöl iyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından ağızdan alınmayacak türde okuyanlar kayıten Gürs, "ererör beladan zarar görmüş, uğursuz bir insan 'Ben şehitlik olarak' inançtaki acıyı isterken, darı vekilitfü Türkkan tarafından okunmaz onun gönlünü ferahlatması, desteği olması gereken kişi tam bir çevreyle ilgili öfkeyle, öfkeyle ve kabahati Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı olarak asla kabul edemeyiz." açıklamasını yaptı.

"Türkkan'ın partideki görevinden şansını yeterli görmemiz mümkün değil"

Darı ve vatanlığı ve beraberliği korumak için bu yolda canını kurtaran şehitlerin hayatını kurtaran ailelerin savunmasının Vakfın yegane amacı olduğunu belirten Gürs, şunları söylüyor:

"Lütfü Türkkan'ın ve şehitlik mertebeliğini ve itibarını zedelemekte olduğu gibi. Lütfü Türkkan'ın partisinden mümkün değil. videolarıunu da kabul etmiyoruz.Ailemizden dilemediği özrü, darı vicdanınakalım oynamayı ve yasak savma savma kabiliyetinden kabul ediyoruz.

Milletin vekilinin, bu kullanımdan sonra kullanımdan sonra milletvekilliğinden de faydalanılır. Lütfü Türkkan'ın bir milletvekilliğinden, iyi Parti'den eğitim ve yargılanmasının önünün açılması gerekiyor. O koltuk, darımızın onursal, en iyi şekilde temsil edilen ve haysiyetini, darımızın yüksekliklerine sahip olan kişiler içindir. Milletimiz için en değerli olan şehitlik makamı karşı bu zihniyete sahip olan kişiler olarak Gazi Meclisimizde ülkemizdedir. Halkın vicdanında yargılanmış olan bu kişi en kısa haliyle yargıda hesap vermesini talep ediyoruz. Bu kişinin de bugün Vakfımız adına adına duyurusundak. Gereğinin." olanna inancımız tamdır.