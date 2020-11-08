  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek
Ekonomi

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Kovid-19 ile mücadele sürecinde 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınlarına şu ana kadar 7 kez aylık 1000'er lira olmak üzere toplam 20,8 milyon lira nakdi destek sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:17:00 -
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının mütevelli heyeti üyeleri arasında kamu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler bulunuyor. 

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarıyla ilgili çalışmalar yapan vakıf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde aileleri yalnız bırakmadı.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, AA muhabirine salgının olumsuz ekonomik etkilerine karşı şehit yakınlarına ve gazilerine destek vermeye başladıklarını hatırlattı.

Gürs, salgın süreci sonrasında da bu desteği düzenli olarak sürdüreceklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan ve vakfımızın hesabına aktarılan yardımdan, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarına toplam 20,8 milyon lira nakit, ayda 1000 lira olmak üzere 7 kez destek sağlandı. sadece salgın döneminde değil sonrasında da devam edecek.

"Her zaman orada olmaya devam edeceğiz"

15 Temmuz'da eşi ve babası şehit, iki kardeşi gazi olan Gürs, vakfın yakınları ve gazileri için çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Şehit ve gazi ailelerinin bir araya gelememesi ile buluşmanın özleminden dolayı salgının olduğunu kaydeden Adaçayı Gürsu, heyecan içinde olduklarını belirterek, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı maddi ve her zaman ve her koşulda kahraman gazilerimizle Manevi desteğimiz, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin yanında duruyoruz ve hep orada olmaya devam edeceğiz. "diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia!
Dünya

ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia! "Görevden alınacak"

Türkiye ile yakın temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevden alınacağı iddia edildi.
Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor

Dev otomobil üretecisi Bentley, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.
Çıray'dan Akşener'i zora sokacak sözler
Gündem

Çıray'dan Akşener'i zora sokacak sözler

FETÖ krizinin patlak verdiği İYİ Parti'de İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın kullandığı ifadeler Meral Akşener'i zora sokacak.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay