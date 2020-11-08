Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının mütevelli heyeti üyeleri arasında kamu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler bulunuyor.

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarıyla ilgili çalışmalar yapan vakıf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde aileleri yalnız bırakmadı.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, AA muhabirine salgının olumsuz ekonomik etkilerine karşı şehit yakınlarına ve gazilerine destek vermeye başladıklarını hatırlattı.

Gürs, salgın süreci sonrasında da bu desteği düzenli olarak sürdüreceklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan ve vakfımızın hesabına aktarılan yardımdan, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarına toplam 20,8 milyon lira nakit, ayda 1000 lira olmak üzere 7 kez destek sağlandı. sadece salgın döneminde değil sonrasında da devam edecek.

"Her zaman orada olmaya devam edeceğiz"

15 Temmuz'da eşi ve babası şehit, iki kardeşi gazi olan Gürs, vakfın yakınları ve gazileri için çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Şehit ve gazi ailelerinin bir araya gelememesi ile buluşmanın özleminden dolayı salgının olduğunu kaydeden Adaçayı Gürsu, heyecan içinde olduklarını belirterek, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı maddi ve her zaman ve her koşulda kahraman gazilerimizle Manevi desteğimiz, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin yanında duruyoruz ve hep orada olmaya devam edeceğiz. "diye konuştu.